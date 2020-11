. / EPA / BART MAAT / Archives

La Haye, 13 novembre . .- Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, s’est engagé ce vendredi à rechercher un soutien au sein de l’Union européenne pour obtenir un embargo sur les armes contre la Turquie, après une motion de la coalition du gouvernement de La Haye exige cette mesure en raison de la participation d’Ankara à divers conflits.

Les libéraux, les démocrates-chrétiens CDA, les progressistes D66 et l’Union chrétienne ont présenté une motion au Parlement néerlandais dans laquelle ils dénonçaient que le gouvernement turc «violait le droit international» en participant à des conflits armés tels que la Libye, la Syrie et l’Arménie-Azerbaïdjan, et pour la tensions en Méditerranée orientale, où elle cherche des gisements de gaz naturel dans une zone maritime appartenant à la Grèce.

Selon la télévision néerlandaise NOS, Blok confirme qu’il travaillera pour convaincre ses collègues européens de soutenir un embargo temporaire sur les armes dans un contexte européen comme mesure punitive contre Ankara.

“La Turquie a franchi la ligne encore et encore, et il est temps de prendre des mesures fermes”, a averti Joël Voordewind, député de l’Union chrétienne et auteur de la motion, qui soulignait que la Turquie avait “transféré des combattants djihadistes de Syrie vers le Haut-Karabakh. “.

De progressistes, le député Sjoerd Sjoerdsma a ajouté que “si (le président turc Recep Tayyip) Erdogan fomente un conflit militaire au lieu de promouvoir la stabilité, nous devons tracer une ligne claire: il n’y a plus d’armes pour la Turquie tant que cela continue sur cette voie. “.

“C’est mal que nous devions le faire, mais nous voulons que l’UE impose un embargo sur les armes à notre allié de l’OTAN parce que nous devons protéger des civils innocents”, a ajouté Martijn van Helvert du CDA.