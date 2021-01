Des enfants dans une école de La Haye. . / Imane Rachidi / Archives

La Haye, 10 janvier . .- Le gouvernement néerlandais prévoit de reporter au-delà du 18 janvier le retour aux cours en présentiel dans les écoles aux Pays-Bas, fermés depuis la mi-décembre dans le cadre de l’isolement total, en raison du nombre élevé des infections quotidiennes dans le pays et les craintes d’une expansion rapide de la nouvelle souche.

Le confinement actuel, qui comprend la fermeture de toutes les activités non essentielles aux Pays-Bas, n’a pas réussi à contenir les infections comme prévu par les autorités sanitaires, de sorte que le gouvernement néerlandais ne croit pas possible de commencer à assouplir les restrictions le 19 janvier retour à l’école le 18, comme prévu lorsqu’il a annoncé la fermeture de pratiquement tout le pays à la mi-décembre.

“Si la légère diminution ne se poursuit pas et qu’en même temps la mutation britannique commence à prendre les devants, alors le plus probable est de réfléchir à des mesures plus strictes”, a déclaré le virologue néerlandais Menno de Jong, membre de l’équipe d’experts de l’OMT, à la chaîne AT5. conseille le premier ministre Mark Rutte sur cette pandémie.

De Jong ne prévoit pas que l’assouplissement de la détention soit une option viable pour les autorités et préconise plutôt que le train de mesures actuel soit prolongé de deux semaines supplémentaires. “Nous ne voulons pas d’une troisième vague”, a-t-il prévenu, reconnaissant que la deuxième vague d’infections, déclarée aux Pays-Bas depuis la fin de l’été, reste sous contrôle.

L’exécutif, avec les membres de l’Institut de santé publique (RIVM) et d’autres autorités impliquées dans la gestion de la pandémie, tient une réunion ce dimanche à la résidence officielle du Premier ministre à La Haye, où ils discutent des recommandations de l’OMT sur un élargissement des mesures qui seront annoncées mardi prochain.

Demain commence la deuxième semaine de cours à distance pour les écoles néerlandaises, qui, dans des conditions normales, seraient retournées à l’école la semaine dernière, une situation qui est un “très lourd fardeau” pour de nombreux parents et une “menace supplémentaire qui place les élèves en situation de désavantage dans l’apprentissage », plusieurs parents dénoncent aujourd’hui à la télévision publique NOS.

Les écoles sont toujours ouvertes aux enfants des professionnels «vitaux» pour la maîtrise de la pandémie, tels que les agents de santé ou la police, bien qu’ils n’y reçoivent pas de cours en présentiel, et ne soient encadrés que par un adulte pendant qu’ils suivent des cours virtuels comme le reste de leur compagnons de la maison.

La semaine dernière, au moins 30 cas affectés par la variante britannique du SRAS-CoV-2 ont été détectés après qu’une épidémie de cette souche a été déclarée dans une école primaire de la ville de Bergschenhoek, près de Rotterdam. Fin décembre, les autorités sanitaires ont confirmé cinq infections avec cette variante qui les ont obligées à ouvrir une enquête dans cette école.