Par Nina Chestney

LONDRES, 14 janvier (.) – La moitié du financement mondial pour le changement climatique devrait servir à aider les pays les plus pauvres à s’adapter aux effets du réchauffement climatique, a déclaré jeudi le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). ).

Les conditions météorologiques extrêmes de 2020, telles que les pluies torrentielles en Afrique, les vagues de chaleur record et les températures plus chaudes dans les océans tropicaux, sont compatibles avec le changement climatique, selon les scientifiques.

L’année dernière a été l’une des plus chaudes jamais enregistrées, et à mesure que les impacts s’intensifient, les gouvernements du monde entier doivent mieux s’adapter ou faire face à de graves coûts, dommages et pertes, selon le rapport 2020 sur l’écart d’adaptation du UNEP.

L’Accord de Paris de 2015 vise à arrêter le réchauffement en dessous de 2 ° Celsius, de préférence 1,5 ° Celsius, au cours de ce siècle. Dans le cadre du pacte, les gouvernements ont également convenu de mettre en œuvre des mesures d’adaptation telles que des défenses contre les inondations, des maisons plus vertes et des cultures résistantes à la sécheresse, avec une aide financière aux pays les plus pauvres.

«Comme l’a dit le Secrétaire général des Nations Unies, nous avons besoin d’un engagement mondial pour allouer la moitié de tout le financement climatique mondial à l’adaptation l’année prochaine», a déclaré Inger Andersen, Directrice exécutive du PNUE.

“Cela permettra un grand pas en avant dans l’adaptation, dans tous les domaines, des systèmes d’alerte précoce aux ressources en eau résilientes et aux solutions basées sur la nature”, a-t-il ajouté.

Le rapport annuel du PNUE a révélé que 72% des pays ont adopté au moins un instrument de planification de l’adaptation au niveau national. Cependant, d’énormes lacunes financières subsistent pour aider les pays en développement à s’adapter aux pires effets.

Le financement international de l’adaptation augmente lentement chaque année, passant de 30 milliards de dollars, soit 5% des fonds climatiques suivis.

Mais les coûts d’adaptation dans les pays en développement sont estimés à 70 milliards de dollars par an, selon le rapport. Il devrait atteindre 140 à 300 milliards de dollars en 2030 et 280 à 500 milliards de dollars en 2050.

Selon le rapport, la réduction des émissions de gaz à effet de serre réduira les impacts et les coûts du changement climatique. Atteindre l’objectif de 2 ° C pourrait limiter les pertes de croissance annuelle à 1,6%, contre 2,2% pour une trajectoire de 3 ° C.

La Commission mondiale sur l’adaptation, lancée en 2018 par l’ONU, a estimé en 2019 qu’un investissement de 1,8 billion de dollars dans des mesures d’adaptation entre 2020 et 2030 générerait un retour de 7,1 billions de dollars en économies de coûts et autres avantages pour 2030. (Rapport de Nina Chestney, édité en espagnol par Manuel Farías)