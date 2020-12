La deuxième réunion des pays signataires de l’Accord d’Escazú se tiendra sous les auspices du Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda et comprendra des représentants des 24 nations d’Amérique latine et des Caraïbes. . / Mauricio Dueñas Castañeda / Archives

San Juan, 8 décembre . .- Les États qui ont signé et ratifié l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes, mieux connu sous le nom d’Accord Escazú , se réunira à partir de demain, virtuellement, pour faire avancer les politiques qui profitent à l’environnement dans la région.

L’organisation de l’événement a signalé dans une déclaration que la deuxième réunion des pays signataires de l’Accord d’Escazú, qui se tiendra mercredi et jeudi sous les auspices du Gouvernement d’Antigua-et-Barbuda, aura des représentants des 24 nations de Amérique latine et Caraïbes qui l’ont signée jusqu’à présent.

La réunion devrait servir à faire progresser l’analyse des questions débattues lors de la première réunion de la conférence, ainsi que des stratégies et des alliances pour une entrée en vigueur et une mise en œuvre rapides de l’accord.

L’Accord Escazú a été signé le 4 mars 2018 dans la ville costaricienne du même nom, dans ce qui est considéré comme le premier traité multilatéral en Amérique latine et dans les Caraïbes sur les questions environnementales et qui soutient les droits de l’homme en général et le en particulier.

La liste des pays qui ont signé cet instrument juridique -le premier traité environnemental de la région- à ce jour est Antigua-et-Barbuda, Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Dominique, Équateur, Grenade, Guatemala, Guyane, Haïti, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Uruguay.

L’accord entrera en vigueur une fois qu’il aura 11 ratifications.

À ce jour, il en a déjà atteint dix et plusieurs pays sont sur le point d’achever le processus, selon le communiqué.

La réunion sera ouverte demain à 9h30 heure locale d’Antigua-et-Barbuda (13h30 GMT) par Chet Greene, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et du Commerce d’Antigua-et-Barbuda.

Rodolfo Solano, Ministre des relations extérieures et du culte de la République du Costa Rica; Alicia Bárcena, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, et Andrés Napoli, directeur exécutif de la Fondation pour l’environnement et les ressources naturelles (FARN) et représentant suppléant du public (d’Argentine), sont quelques-uns des participants.