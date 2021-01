Pélicans de la Nouvelle-Orléans a réussi à gagner à domicile pour Rapaces de Toronto par 120-116 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City 80-113, complétant une séquence de quatre victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre New York Knicks par 100-83. Avec ce résultat, Pélicans de la Nouvelle-Orléans est à la deuxième place et accumule quatre victoires en six matchs joués, tandis que Rapaces de Toronto il reste en treizième position avec une victoire en cinq matchs disputés.

Le premier trimestre a été dominé par Pélicans de la Nouvelle-Orléans, avait une différence maximale de neuf points (25-16) et a terminé avec un 32-26. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à surmonter le résultat, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-1 et a continué à gagner par 10 points (50-60) au cours du trimestre, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 23-34. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 55-60 au compteur.

Le troisième quart-temps a été marqué par différents changements de leader sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 32-22 (87-82). Enfin, le dernier quart a de nouveau présenté les deux équipes, avec des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 33-34. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 120-116 pour les locaux.

Au cours de la réunion, les performances de Brandon Ingram et Eric Bledsoe, qui avait 31 points, quatre passes et six rebonds et 19 points, 10 passes et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Fred vanvleet et Chris Boucher, avec 27 points, cinq passes et huit rebonds et 24 points, une passe et cinq rebonds respectivement.

Lors du prochain affrontement NBA Pélicans de la Nouvelle-Orléans va affronter Sucettes Indiana dans le Centre Smoothie King, tandis que le prochain adversaire de Rapaces de Toronto être Celtics de Boston, avec lequel vous verrez les visages dans le Amalie Arena.