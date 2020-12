NEW ORLÉANS (AP) – Brandon Ingram a récolté 28 points et 11 rebonds alors que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont tenu bon pour battre les San Antonio Spurs 98-95 dimanche.

Les Spurs ont eu une chance d’égaliser le match après que Steve Adams, dont le dunk a donné l’avance aux Pélicans 97-91 à deux minutes de la fin, a raté une paire de lancers francs à 11 secondes de la fin.

Mais Eric Bledsoe a bloqué la tentative de 3 points de DeMar DeRozan par derrière dans les dernières secondes pour protéger la victoire de la Nouvelle-Orléans.

Zion Williamson a récolté 18 points et 11 rebonds pour les Pélicans, marquant environ la moitié de ses points avec des dunks. Lonzo Ball a aidé avec 16 points et cinq interceptions, Josh Hart avait 12 points et 11 tableaux en renfort.

Rudy Gay a marqué 22 points et Lonnie Walker IV 16 pour les Spurs, qui ont perdu pour la première fois après avoir débuté la saison avec deux victoires. Keldon Johnson a récolté 14 points et 11 rebonds et Dejounte Murray 13 points, mais il a également perdu le ballon six fois.

La Nouvelle-Orléans menait 15e au troisième quart lorsque JJ Redick a frappé un tir à mi-distance et a été victime d’une faute de Gay pour terminer un jeu à trois points et le porter à 79-64.

Les Spurs ont profité de la poussée avec une séquence de 21-3 qui les a mis en tête au début du quatrième quart.

Le duel est resté serré le reste du temps, échangeant trois fois l’avance.