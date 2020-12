MICHENDORF, Allemagne, 6 décembre (.) – Un petit groupe d’Allemands robustes a tenté de maintenir vivante une tradition annuelle malgré les restrictions visant à freiner la propagation du coronavirus, en participant à une course dimanche vêtus de chapeaux et de costumes du Père Noël. .

“Nous pensons qu’il est très triste que la course ne se déroule pas normalement cette année”, a déclaré Sebastian Stolle, membre du club de course.

En règle générale, jusqu’à 1 200 personnes participent à la course du Père Noël dans la ville orientale de Michendorf, mais cette année, les participants ont été invités à respecter la distance entre eux et à partager des photos d’eux-mêmes en train de courir.

“Le nombre de coureurs est limité et il y a des heures différentes pour courir. Il n’y a pas une ligne de départ ou une heure pour tout le monde. Tout le monde peut courir à un moment différent et c’est vraiment utile”, a déclaré Grit Schmidt, l’un des rares dizaines de Pères Noël qui ont participé à la course.

Alors que l’Allemagne a réussi à maîtriser la pandémie de coronavirus en mars et avril, elle fait maintenant face à une deuxième vague plus meurtrière, fermant des restaurants et des bars et limitant les rassemblements publics. (. TV Report, écrit par Emma Thomasson; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)