Désormais, les personnes nées au Mexique seraient toutes celles nées à l’étranger avec un parent mexicain, qu’elles soient naturalisées ou non (Photo: Carlos Jasso / Cuartoscuro)

La Chambre des Députés approuvé ce lundi une réforme de la Constitution fédérale afin que ceux nés à l’étranger, mais sois d’un père ou d’une mère mexicain, entrez la définition de “né au mexique».

La Plénière de San Lázaro a approuvé, avec 396 voix pour et une contre, les modifications apportées à l’article 30 de la Constitution «pour garantir la nationalité mexicaine aux filles et aux fils de mères et de pères mexicains nés à l’étranger». L’avis transmis aux congrès locaux pour approbation ou rejet; L’approbation de 16 entités est nécessaire pour que la réforme soit confirmée.

Avec cette décision des députés fédéraux, La section II de l’article 30 de la Constitution a été modifiée. Il énumère ceux qui reçoivent la nationalité mexicaine soit par naissance (section A), soit par naturalisation (section B). La réforme est dans le premier domaine.

La Chambre des députés a approuvé la réforme constitutionnelle à une écrasante majorité, comme cela s’est produit au Sénat (Photo: Cuartoscuro)

La section modifiée indiquait qu’ils étaient mexicains de naissance: “Ceux nés à l’étranger, les enfants de parents mexicains nés sur le territoire national, d’un père mexicain né sur le territoire national ou d’une mère mexicaine née sur le territoire national ».

Or, avec les modifications apportées par la Chambre des députés, la section II était la suivante: “Ceux qui sont nés à l’étranger, les enfants de parents mexicains, de mère mexicaine ou de père mexicain”. Ainsi, l’exigence selon laquelle l’un des deux parents, ou les deux, doit être né sur le territoire national pour pouvoir transmettre la nationalité à leurs enfants s’ils sont nés à l’étranger est supprimée.

L’initiative a reçu l’approbation de tous les groupes parlementaires qui composent la Chambre basse, y compris l’opposition. “Il a une valeur fondamentale reconnaître la nationalité de tous nos compatriotes, en particulier de la deuxième génération, qui sont à l’étranger», A déclaré le député du PAN (Parti d’action nationale), Sarí Núñez.

La mobilité humaine au niveau mondial nous conduit à prendre en compte tous les scénarios pour que les Mexicains puissent accéder au droit humain de la nationalité

Les changements mis en œuvre par le Congrès mexicain sont dédiés aux personnes nées à l’étranger d’un père ou d’une mère mexicain (Photo: Cuartoscuro)

Laura Imelda Pérez, une législatrice de Morena, le parti majoritaire, a souligné que C’est une mesure qui va à l’encontre de l’éradication de la discrimination. «C’est conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme», a-t-il déclaré.

Pour sa part, l’adjointe Martha Tagle (de Movimiento Ciudadano) a cité la chanteuse mexicaine d’origine costaricienne Chavela Vargas, qui soulignait à l’époque, avec la franchise et la spontanéité qui la caractérisaient, que les Mexicains sont nés “Là où on nous donne nos victoires de rechingada”.

L’avis approuvé reconnaît que «L’identité mexicaine en dehors de son territoire est d’une valeur incalculable qui doit par une correspondance minimale se traduire en institutions de droit pour ceux qui souhaitent être reconnus comme Mexicains ».

L’avis est passé aux congrès locaux, où 16 entités doivent donner le feu vert à la réforme pour qu’elle soit consolidée (Photo: Cuartoscuro)

«Reconnaître la nationalité mexicaine en termes de plus grande ouverture est conforme aux principes constitutionnels du respect sans restriction des droits de l’homme. (…) La réforme constitutionnelle actuelle Il élargira les droits des personnes nées à l’étranger qui se reconnaissent comme mexicaines en raison de leurs racines, de leurs coutumes, de leur langue et de leur culture“, Ils se disputèrent.

Avec cela, ils ont détaillé, tout descendant de mexicain, avant les hauts et les bas des actuares d’autres pays, est à un moment donné privée du droit humain à l’identité et à la nationalité. “Dans la mesure du possible, la nationalité du point de vue juridique doit correspondre le plus possible à la notion sociologique, tant au niveau collectif qu’au niveau individuel”, ont-ils conclu.

Réforme il avait été proposé par Olga Sánchez Cordero, l’actuelle secrétaire à l’Intérieur, lorsqu’elle était sénateur en 2018, poste dont elle a pris congé pour rejoindre le cabinet présidentiel Andrés Manuel López Obrador.

