Image de fichier de personnes faisant du shopping dans un magasin à Sao Paulo, Brésil, 19 juin 2020. REUTERS / Amanda Perobelli

BRASILIA, 23 novembre (.) – Les perspectives d’inflation du Brésil pour l’année prochaine ont augmenté pour la cinquième semaine consécutive, a révélé lundi une enquête de la banque centrale, incitant les économistes à relever leurs prévisions de taux d’intérêt moyen à fin d’année à 3,00% contre 2,75%.

Les économistes ont également relevé leurs perspectives d’inflation pour 2020 pour la 15e semaine consécutive, selon l’enquête hebdomadaire «FOCUS» de la banque centrale.

L’inflation dans la plus grande économie d’Amérique latine a récemment grimpé en flèche en raison d’une flambée des prix des denrées alimentaires et des produits de base due à un taux de change toujours faible et à des problèmes d’approvisionnement résultant de la pandémie de COVID-19.

Les responsables du ministère de l’Économie et de la banque centrale insistent sur le fait que le rebond est «transitoire» et n’affecte pas les anticipations d’inflation à long terme, qui restent bien ancrées et nettement inférieures aux objectifs officiels de la banque centrale.

Mais maintenant, les économistes s’attendent à ce que le taux Selic de la banque centrale se termine l’année prochaine à 3,00%, contre 2,75% la semaine dernière, ce qui impliquerait un ajustement de 100 points de base par rapport au plus bas historique actuel de 2. , 00%.

L’enquête FOCUS menée auprès d’une centaine d’économistes a montré que la prévision d’inflation moyenne pour la fin de 2021 est passée à 3,4% contre 3,2% la semaine précédente. Ce serait toujours en dessous, bien que beaucoup plus proche, de l’objectif officiel 2021 de la banque centrale de 3,75%.

La prévision d’inflation moyenne pour la fin de 2020 a augmenté pour la 15e semaine à 3,5% de 3%, toujours bien en dessous de l’objectif de 4,00% de la banque centrale. Cependant, il y a un mois, la prévision était de 3,0%.

(Reportage de Jamie McGeever; Édité en espagnol par Javier Leira)