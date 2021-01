C’est la première fois que la compagnie Southwest Airlines subit des pertes annuelles au cours de ses plus de 40 ans d’histoire. . / Larry W. Smith / Archives

New York, 1er janvier . .- La pandémie de coronavirus a entraîné des pertes d’environ 35 milliards de dollars pour les compagnies aériennes américaines en 2020, selon les estimations de la société multinationale de données financières FactSet.

Ainsi, le coronavirus a mis fin à une décennie de profits enregistrés dans le secteur avec la croissance constante du transport aérien, et c’est aussi la première fois que la compagnie Southwest Airlines subit des pertes annuelles en plus de 40 ans d’histoire.

Les actions des compagnies aériennes ont subi des baisses inégalées depuis des années en 2020, et American Airlines a chuté de 45%, sa plus forte baisse depuis sa fusion avec US Airways en 2013.

Delta Air Lines a perdu 31% en bourse en 2020, et United Airlines a perdu 51%, sa dévaluation la plus importante depuis la crise de 2008, tandis que Southwest a reculé de 14%.

La pandémie a contraint les compagnies aériennes à réduire leurs effectifs rapidement, éliminant les routes et devant garer des centaines d’avions.

Dans le cas des compagnies aériennes américaines, leur dette a augmenté d’environ 67 000 millions de dollars à 172 000 millions, selon le groupe “Airlines for America”, ce qui indique qu’il faudra des années à payer.

Malgré ces données négatives, FactSet souligne que le transport aérien semble avoir récupéré beaucoup de terrain depuis le début de la pandémie, et alors que le 16 avril, la Transportation Security Administration (TSA) a enregistré un peu plus de 95000 passagers dans les aéroports américains. , au cours des 5 derniers jours de 2020, ce chiffre est passé à plus d’un million de personnes par jour, mais reste toujours inférieur de 45% à celui de l’année précédente.

D’ici 2021, les analystes de FactSet estiment cependant que les compagnies aériennes réduiront leurs pertes, et que même certaines d’entre elles, comme Southwest, Delta ou Alaska, enregistreront des bénéfices grâce, entre autres facteurs, à l’arrivée du vaccin contre le coronavirus, qui est espère dynamiser le transport aérien.

Malgré tout, les dirigeants des compagnies aériennes préviennent qu’il reste encore des mois difficiles à surmonter, et le président d’American Airlines, Robert Isom, a déclaré cette semaine que la capacité de la compagnie en janvier et février serait de 45% par rapport à Niveaux 2019.