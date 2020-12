La nouvelle saison NBA démarre avec une victoire de Philadelphie 76ers loin de chez eux contre les New York Knicks, qu’ils ont battu 89-109 dans le Madison Square Garden ce dimanche. La veille, les joueurs des New York Knicks ont subi une défaite à l’extérieur contre Sucettes Indiana par 121-107. De leur côté, les 76ers de Philadelphie ont battu à domicile Wizards de Washington par 113-107. Avec ce résultat, Philadelphie 76ers ajoute son premier triomphe dans la compétition et se classe actuellement à la sixième place, tandis que New York Knicks il reste en quatrième position au classement et cherchera la victoire le lendemain.

Au cours du premier quart-temps, le résultat a été très égal, où les joueurs des New York Knicks ont gagné par deux points (3-1) et les visiteurs par huit (8-16) et ont terminé avec un 27-27. Plus tard, au deuxième quart, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé une autre manche de 14-0 et a augmenté la différence à un maximum de 12 points (42-54) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-33. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 55 à 60 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Philadelphie 76ers Ils ont élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel de 10-2 au cours de ce trimestre et ont eu une différence maximale de 20 points (66-86) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 14-26 et 69-86 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, il a pris ses distances à nouveau Philadelphie 76ersEn fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et avait une différence maximale de 23 points (86-109) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 20-23. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 89-109 en faveur de l’équipe visiteuse.

Une grande partie de la victoire de Philadelphie 76ers a été cimenté de 27 points, deux passes et 10 rebonds de Joël Embiid et les 15 points, six passes et neuf rebonds de Ben Simmons. Les 25 points, trois passes et sept rebonds de Julius Randle et les 22 points, trois passes et cinq rebonds de Alec burks ils n’étaient pas assez pour New York Knicks A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain duel Philadelphie 76ers jouera contre Les Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. De son côté, le prochain jeu de New York Knicks sera contre Bucks de Milwaukee dans le Madison Square Garden.