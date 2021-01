MANILLE, Philippines (AP) – Les infections à coronavirus aux Philippines ont dépassé les 500000, une étape sombre atteinte alors que les critiques du gouvernement se sont multipliées pour ne pas avoir immédiatement lancé un programme de vaccination au milieu d’une ruée mondiale pour les vaccins COVID-19. 19.

Le ministère de la Santé a signalé 1 895 nouveaux cas dimanche, portant le total confirmé du pays à 500 577, le deuxième plus élevé d’Asie du Sud-Est. Au moins 9 895 personnes sont décédées.

Les Philippines négocient avec sept entreprises chinoises et occidentales pour obtenir 148 millions de doses de vaccin, mais les efforts ont été marqués par l’incertitude et la confusion. Quelque 50 000 doses pourraient arriver le mois prochain de la société chinoise Sinovac Biotech Ltd., suivies d’expéditions beaucoup plus importantes, selon le gouvernement. Cependant, l’efficacité du médicament suscite des inquiétudes.

Le président, Rodrigo Duterte, a déclaré qu’il était difficile d’obtenir des vaccins car les pays riches avaient auparavant obtenu de grandes quantités de doses pour leurs populations.

Les gardes d’élite protégeant Duterte ont admis qu’ils avaient été vaccinés avec un vaccin COVID-19 non encore autorisé pour s’assurer qu’ils n’infectaient pas le président de 75 ans. Le porte-parole de Duterte et d’autres responsables ont nié que le président lui-même avait été vacciné.

Les vaccinations illégales ont déclenché une vague de critiques, bien que peu de détails soient connus, tels que le type de vaccin utilisé et comment les gardiens l’ont obtenu. Certains sénateurs ont lancé une commission d’enquête, mais Duterte a ordonné aux gardes de ne pas comparaître devant le Sénat.

Au Japon, le Premier ministre Yoshihide Suga a promis de contrôler la pandémie et de célébrer les Jeux olympiques reportés cet été avec une protection étendue contre le coronavirus.

Dans un discours pour lancer le cours parlementaire, Suga a déclaré que son gouvernement réviserait les lois pour s’assurer qu’il avait des mesures contre le virus qui peuvent être appliquées avec des sanctions et des compensations.

Au début de la pandémie, le Japon a été en mesure de contenir les contagions avec des demandes non contraignantes aux personnes de rester chez elles et aux entreprises de fermer ou de fonctionner avec une distanciation sociale. Mais ces dernières semaines, il y a eu plusieurs pics dans les cas quotidiens, attribués en partie à une attitude plus détendue dans les mesures contre le virus, et la crainte grandit que des variantes plus contagieuses se propagent pendant que les gens attendent d’être vaccinés, avec les Jeux de plus en plus proches.

Suga a déclaré que son gouvernement espérait commencer les vaccinations à partir de la fin du mois de février. Le Japon a confirmé plus de 330000 infections et 4500 décès dus au COVID-19, des chiffres qui ont augmenté ces derniers mois, bien qu’ils restent bien en deçà de nombreux autres pays de sa taille.

Pour sa part, une province chinoise qui connaît un rebond des cas de coronavirus a rétabli des restrictions strictes sur les mariages, les funérailles et autres réunions de famille, menaçant les contrevenants de poursuites pénales. L’avis de la haute cour du Hebei n’incluait pas de détails spécifiques, bien qu’il ait noté que tous les rassemblements sociaux étaient réglementés pour empêcher la propagation du virus.

Hebei a souffert de l’une des épidémies les plus graves de ces derniers mois, au milieu des préparatifs pour empêcher une nouvelle propagation du virus pendant les vacances du Nouvel An lunaire. Les autorités ont demandé aux citoyens de ne pas voyager, d’avancer d’une semaine la fermeture des écoles et de réaliser des tests diagnostiques massifs.

Le Hebei a signalé 54 autres cas au cours des dernières 24 heures, a déclaré lundi la Commission nationale de la santé, tandis que la province septentrionale de Jilin a signalé 30 cas et le Heilongjiang, plus au nord, sept.

Pékin a enregistré deux nouveaux cas, et la plupart des bâtiments et complexes résidentiels nécessitaient déjà un test négatif pour le virus pour entrer.