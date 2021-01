01/09/2021 Le Madrid enneigé se lève. Une personne avance avec des skis à côté de la fontaine Cibeles, recouverte de neige par la tempête Filomena, à Madrid (Espagne) le 9 janvier EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

Il n’y a rien de plus pur que le blanc de la neige. On l’a vu venir, mais personne n’imaginait que les chutes de neige du siècle laisseraient des images aussi précieuses que celles que l’on vit aujourd’hui dans la capitale. Et c’est que nous ne nous soucions pas du froid, mais de la quantité de neige qui est tombée – et continue de tomber – dans la capitale. Plus de 30 centimètres de neige sur les trottoirs, routes, jardins, terrasses …

Ce sont sans aucun doute des images qui resteront dans l’histoire de notre pays et qui resteront gravées à jamais dans nos esprits. La neige a apporté l’espoir au milieu de cette pandémie que nous vivons et la vérité est que nous avions vraiment besoin de nous sentir à nouveau comme des enfants, de revivre cette enfance dont vous avez oublié tous les problèmes qui nous entourent.

Malgré la beauté de tout, nous ne pouvons pas oublier que tout s’est effondré: routes bloquées, personnes gisant dans les rues incapables de se déplacer, entreprises fermées … Et il est important de garder à l’esprit que, même si ce sont des timbres pour jouissance, il faut être très prudent en quittant la maison avec de la glace, car cela peut causer de nombreux accidents.

Nous préférons rester avec le bien et nous vous montrons avec ces images à quel point Madrid est belle sous la couverture blanche de neige que cette tempête laisse et qui nous a donné, au moins pendant quelques jours, la joie et le bonheur de voir l’image de Noël la plus pure. malgré avoir laissé ces dates derrière.