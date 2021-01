REUTERS / Mike Segar

Ce mercredi 20 janvier, le démocrate Joe Biden deviendra officiellement le 46e président des États-Unis. La cérémonie de prise en charge aura lieu à Washington DC, qui peu à peu commence à se préparer à ce qui sera acte historique car il n’aura pas la présence du public, comme cela se fait habituellement, en raison de la pandémie de coronavirus.

Lady Gaga a chanté l’hymne national des États-Unis. REUTERS / Brendan McDermid Invités à la cérémonie d’inauguration avec distanciation sociale. REUTERS / Kevin Lamarque Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris. REUTERS / Brendan McDermid Le président élu Joe Biden et son épouse, la première dame Jill Biden. REUTERS / Kevin Lamarque Le vice-président élu Kamala Karris et le vice-président sortant Mike Pence se saluent. REUTERS / Kevin Lamarque Le vice-président sortant des États-Unis, Mike Pence, et son épouse Karen. REUTERS / Brendan McDermid L’ancien président des États-Unis George W. Bush et son épouse Laura. REUTERS / Kevin Lamarque L’ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle. REUTERS / Kevin Lamarque L’ancien président Bill Clinton et son épouse Hillary. REUTERS / Kevin Lamarque Le sénateur Bernie Sanders lors de la cérémonie d’inauguration de Joe Biden. REUTERS / Jonathan Ernst Le personnel de sécurité avant le début de l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole à Washington. REUTERS / Jonathan Ernst Une garde d’honneur se forme sur le front est du Capitole avant l’investiture du président élu des États-Unis, Joe Biden, à Washington, États-Unis, le 20 janvier 2021. REUTERS / Mike Segar Un homme mesure la distance entre les sièges au milieu des mesures de sécurité COVID-19 sur le front ouest du Capitole avant l’investiture présidentielle de Joe Biden à Washington, aux États-Unis, le 20 janvier 2021. REUTERS / Jim Bourg Une garde d’honneur militaire termine les dernières répétitions alors que le soleil se lève sur le dôme du Capitole des États-Unis avant l’investiture présidentielle de Joe Biden à Washington, États-Unis, le 20 janvier 2021. REUTERS / Jonathan Ernst Le président sortant des États-Unis, Donald Trump, et son épouse Melania Trump ont déjà quitté la Maison Blanche. REUTERS / Leah Millis L’hélicoptère transportant Trump et sa femme. REUTERS / Mike Segar Le “Field of Flags” sur le National Mall devant le Capitole des États-Unis, le 20 janvier 2021. REUTERS / Allison Shelley TPX IMAGES DU JOUR Des membres de la marine américaine sur le front ouest du Capitole avant l’investiture du président élu des États-Unis, Joe Biden, à Washington, États-Unis, le 20 janvier 2021. REUTERS / Brendan Mcdermid Le front ouest du Capitole avant l’investiture du président élu des États-Unis, Joe Biden, à Washington, États-Unis, le 20 janvier 2021. REUTERS / Brendan Mcdermid Teri McClain est arrivée de Seattle pour assister au jour de l’inauguration du président élu Joe Biden. REUTERS / Caitlin Ochs Un membre de la Garde nationale monte la garde devant le Capitole des États-Unis à l’aube du jour de l’inauguration du président élu Joe Biden à Washington, États-Unis, le 20 janvier 2021. REUTERS / Caitlin Ochs Teri McClain, qui s’est envolée de Seattle pour assister au jour de l’inauguration, brandit les chiffres du président élu américain Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris. REUTERS / Caitlin Ochs Un chauffeur nettoie l’une des limousines qui feront partie de la caravane présidentielle. REUTERS / Mike Segar Un homme drapé dans un drapeau confédéré marche près du périmètre avant l’inauguration du président élu américain Joe Biden à Washington, aux États-Unis, le 20 janvier 2021. REUTERS / Eduardo Munoz REUTERS / Brendan Mcdermid

PLUS SUR CE SUJET:

Donald Trump a quitté la Maison Blanche et a promis: “Nous reviendrons”.

90 personnes, 5 heures et un majordome maladroit: le marathon pour assainir et préparer la Maison Blanche pour un nouveau locataire

Sous une pluie légère et des centaines de sirènes, Washington DC Dawn par Joe Biden