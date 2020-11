Un groupe d’artistes pose au début du défilé annuel de Thanksgiving de Macy à New York, un événement très particulier qui se déroule pendant la pandémie de covid-19 qui frappe toujours les États-Unis et le monde.

Miamimundo / univision

Le défilé annuel de Macy’s a eu lieu à New York sans présence du public, seuls les acteurs, danseurs et présentateurs ont pu y assister. L’événement pourrait être suivi par une diffusion en ligne et à la télévision.

Cette année, les traditions et les célébrations ont dû être modifiées en raison de la pandémie. Le défilé tant attendu de Macy n’a pas pu être vu en direct par des milliers de participants comme les années précédentes.

Crédit: Eugene Gologursky /[“Getty Images”]

La chanteuse et compositrice Tori Kelly était l’une des personnes chargées de diffuser en toute sécurité l’émission depuis les rues de New York vers des millions de personnes qui pouvaient la suivre depuis leur domicile.

Olay et Chief in Diapers faisaient partie des personnages qui ont défilé dans le défilé annuel de Thanksgiving de Macy, soutenu par des techniciens qui portaient des masques en tout temps et qui ont fourni l’espace de sécurité nécessaire entre eux.

Le ballon Red Titan circule dans les rues de New York. Le personnage était l’un des plus attendus ce 2020 par les enfants qui devaient le voir à travers les écrans, comme l’a annoncé le maire de la ville Bill de Blasio.

La dinde de Macy a fait la une de la parade annuelle de Thanksgiving 2020, un événement que le grand magasin accueille depuis 94 ans.

Crédit: Eugene Gologursky /[“Getty Images”]

Une vue du char New York Life voyageant dans une rue sans personnes en raison de restrictions qui ne permettaient pas au public en raison de la pandémie de COVID-19 lors de la parade annuelle de Thanksgiving de Macy.

Une image emblématique de 2020 montrant le ballon Boss in Diapers dans une avenue vide de New York pendant le défilé qui marque le début de la saison de Noël.

L’une des caractéristiques de cette année sont les dizaines d’employés et de bénévoles qui participent au défilé et qui portent des masques de couleurs et de motifs différents.

Le groupe du département de police de New York portait également des masques faciaux lors de leur participation au défilé de 2020. Le défilé de Thanksgiving est le dernier d’une longue liste d’événements publics qui ont été ajustés ou annulés au milieu de la pandémie de coronavirus. .

Ces images resteront dans l’histoire pour être l’un des défilés les plus insolites de cette tradition profondément enracinée.

Crédit: Eugene Gologursky /[“Getty Images”]