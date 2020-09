Une visualisation de données classique a apporté une curiosité astronomique aux mélomanes

Crédit: Harold D. Craft, Jr.

Il y a cinquante ans ce mois-ci, Harold D. Craft, Jr., a publié un remarquable complot en noir sur blanc dans son doctorat. thèse à l’Université Cornell. Une série empilée de lignes dentelées affichait les ondes radio entrantes du pulsar CP1919, telles que détectées à l’observatoire d’Arecibo à Porto Rico. Plusieurs mois plus tard, le graphique est apparu comme une visualisation pleine page dans Scientific American, cette fois avec des lignes blanches sur un champ de cyan.

Un pulsar est une étoile à neutrons en rotation rapide qui émet un faisceau de radiofréquence qui balaye l’espace comme une balise de phare. Dans le graphique, 80 impulsions consécutives – enregistrées à une fréquence de 318 mégahertz – sont empilées. Une impulsion (représentée de gauche à droite) dure environ 0,04 seconde, avec une intensité maximale près du centre. Les impulsions se produisent toutes les 1.337 secondes.

En 1979, le graphique a fait un grand pas dans la conscience publique. Le designer Peter Saville a présenté une version blanc sur noir comme couverture de l’album Unknown Pleasures du groupe de rock anglais Joy Division, sans nom de groupe, titre d’album ou autres identifiants – un geste audacieux. À l’occasion du 175e anniversaire de Scientific American, nous honorons le travail de Craft et une visualisation de données qui a fait le saut de la recherche étudiante à l’icône de la culture pop.

Crédit: Harold D. Craft, Jr .; Source: «La nature des pulsars», par Jeremiah P. Ostriker, dans Scientific American, vol. 224; N ° 1; Janvier 1971, modifié de «Radio Observations of the Pulse Profiles and Dispersion Measures of Twelve Pulsars», par Harold D. Craft, Jr .; Septembre 1970Américain scientifique

Cet article a été initialement publié avec le titre « Pulsar as Pop Icon » dans Scientific American 323, 3, 88 (septembre 2020)

doi: 10.1038 / scientificamerican0920-88

À PROPOS DES AUTEURS)

Jen Christiansen

Jen Christiansen est rédactrice graphique senior chez Scientific American.

