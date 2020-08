La plate-forme de glace Larsen B de l’Antarctique – une grande corniche de glace, dépassant du bord du continent dans l’océan – a attiré l’attention internationale en 2002. En l’espace de quelques semaines à peine, la plate-forme de glace s’est éclatée, s’est brisée en morceaux et s’est entièrement effondrée dans la mer.

Près de 20 ans plus tard, c’est toujours l’un des événements les plus dramatiques que les scientifiques aient observé en Antarctique.

Mais ce n’est peut-être pas le dernier. De nouvelles recherches suggèrent que certains des mêmes facteurs qui ont causé la disparition de Larsen B pourraient menacer des dizaines d’autres plates-formes de glace autour de la côte antarctique.

Cela ne signifie pas qu’ils sont en danger immédiat d’effondrement. Mais à mesure que l’hémisphère sud se réchauffe et que la calotte glaciaire fond plus rapidement, le risque pourrait augmenter.

Les scientifiques pensent que la fonte de la surface de la calotte glaciaire antarctique a été un facteur majeur de l’effondrement de Larsen B.Le processus se déroule comme suit: à mesure que la glace fond, l’eau de fonte liquide coule le long de la surface du continent et s’infiltre dans les fissures de la glace. L’eau se recèle ensuite à l’intérieur de ces fissures, se dilatant lorsqu’elle se transforme en glace.

L’expansion élargit les fissures, mettant plus de pression sur la glace. Finalement, la pression devient trop forte et la glace se brise et se brise en morceaux. Dans des situations extrêmes, ce processus peut entraîner la désintégration de tablettes de glace entières.

Il s’agit d’un processus appelé «hydrofracturation». Et une nouvelle étude, publiée hier dans Nature, suggère que plus de la moitié des plates-formes de glace de l’Antarctique pourraient être menacées.

L’étude adopte une approche unique de la question.

Les chercheurs, dirigés par Ching-Yao Lai de l’Université de Columbia, ont formé un réseau neuronal – une sorte d’algorithme d’apprentissage automatique – pour reconnaître les fractures des plates-formes glaciaires de l’Antarctique sur des images satellites.

Ils ont utilisé ces informations pour déterminer où ces types de fissures étaient les plus susceptibles de se former et quelles plates-formes de glace risquaient de s’effondrer si suffisamment d’eau de fonte les traversait.

La plus grande préoccupation concernant l’effondrement des plates-formes de glace est la façon dont elles peuvent affecter le reste de la couche de glace. De nombreuses plates-formes de glace aident à stabiliser les glaciers derrière elles. S’ils se séparent, ils peuvent déclencher un déluge imparable de glace dans l’océan, contribuant à l’élévation du niveau de la mer dans le monde.

Dans cet esprit, les chercheurs ont cartographié les plates-formes de glace vulnérables qui sont également des stabilisateurs clés de la calotte glaciaire.

Ils ont constaté qu’environ 60% de toutes les plates-formes de glace autour de l’Antarctique répondent aux deux critères: ils retiennent de grands volumes de glace derrière eux et ils sont potentiellement vulnérables à l’hydrofracture.

L’étude ne suggère pas qu’ils risquent de s’effondrer de si tôt. L’hydrofracturation ne se produit que lorsque suffisamment d’eau liquide coule sur le dessus de la glace.

Mais il prévient qu’une fusion future suffisante pourrait les mettre en danger.

Pour l’instant, la majeure partie de la perte de glace en Antarctique se produit de bas en haut et non de haut en bas. Les eaux chaudes de l’océan clapotent contre les glaciers au bord du continent, s’infiltrant sous les plates-formes de glace et les éclaircissant par le bas.

Mais à mesure que le climat continue de se réchauffer, une fonte plus importante peut se produire à la surface de la calotte glaciaire.

La nouvelle étude ne comprend aucune estimation de la rapidité avec laquelle ces plates-formes de glace pourraient être à risque.

Pourtant, il met en évidence les endroits que les scientifiques devraient surveiller, selon Jeremy Bassis, un scientifique de l’Université du Michigan.

Dans un commentaire publié sur la nouvelle recherche, il a noté que les résultats « montrent que de grandes sections qui sont actuellement stables pourraient s’effondrer à mesure que les températures atmosphériques continuent d’augmenter. »

Et la combinaison du réchauffement des eaux océaniques et de la hausse des températures atmosphériques pourrait constituer une paire dangereuse, a-t-il ajouté. Les plates-formes de glace de l’Antarctique risquent de plus en plus de subir un double coup dur: un affaiblissement simultané du haut et du bas.

«Une compréhension plus approfondie des effets de l’océan et de l’atmosphère est nécessaire pour prédire avec précision le sort des plates-formes de glace dans un climat qui se réchauffe», a-t-il écrit, «parce que les plates-formes de glace sont vulnérables aux attaques par le haut et par le bas.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.