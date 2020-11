Les semis de cultures d’été progressent dans les différentes zones agricoles, dans un contexte climatique complexe

Les dernières pluies ont apporté de l’humidité sur les sols secs des principales régions agricoles et ont permis à la récolte de blé d’avancer et ont donné un coup de pouce au développement des semis grossiers de la saison 2020/2021.

Esteban Copati, responsable des estimations agricoles de la bourse des céréales de Buenos Aires, a expliqué à Infobae que «les dernières pluies enregistrées dans une bonne partie de la Pampa Humide ont remplacé l’humidité de manière superficielle pour la plantation, même si elles ne permettent pas de recharger le sol en profondeur. Les réserves d’eau renouvelées permettent cependant d’améliorer plus facilement l’intention de plantation pour cette saison épaisse ».

Selon les données fournies par la Bourse de Buenos Aires, les semis de maïs hâtif destiné aux céréales commerciales ont été achevés dans près de 32% des 6,3 millions d’hectares estimés être couverts dans ce cycle par cette récolte grossière. Dans le même temps, les spécialistes ont déclaré qu’ils Le même pourcentage a été atteint pour le sorgho grain, prévoyant cette année une couverture qui atteindrait 850 000 hectares.

Après avoir incorporé plus de 1,8 million d’hectares au cours des sept derniers jours, la progression des semis de soja s’élève à 39,3% des 17,2 millions d’hectares prévus pour cette campagne. “Les plus grandes avancées ont été concentrées au centre de la zone agricole, favorisée par des conditions climatiques favorables et une condition de l’eau entre optimale et adéquate”, a déclaré Copati.

Sans pluies et avec des sols secs en raison des températures élevées dans la partie centre-nord de Santa Fe et Córdoba, les progrès dans le travail des semoirs sont retardés afin que les couvertures de soja et de maïs soient effectuées. Seulement environ 440 000 hectares de soja ont été incorporés la semaine dernière. Là, il est impératif d’avoir des pluies qui permettent de reconstituer l’humidité à la surface qui permet l’incorporation de cadres de soja précoces.

Dans le soja, au niveau national, grâce aux pluies reçues au nord et à l’ouest de Buenos Aires et au sud de Santa Fe, et même au nord de La Pampa, il a été possible de se conformer à la couverture réalisée. Le manque d’humidité, et opportunément la pluie, ont conduit à un retard de 5 points de pourcentage d’une année sur l’autre par rapport au cycle précédent.

La récolte de blé avance. Une saison sans pluie et avec de faibles rendements (Photo: .)

Dans les zones de maïs, avec un retard de plus de 14 points de pourcentage, les travaux ont pu avancer avec les dernières pluies. Avec la chute de l’eau la semaine dernière, à Buenos Aires et à La Pampa, il ne reste plus qu’à semer des lots spécifiques de maïs de première qualité grâce à la reconstitution des profils de sol dans ces quartiers.

Enfin, en ce qui concerne les cultures d’été, La Bourse des céréales de Buenos Aires a indiqué que les semis de tournesol avaient été achevés dans 99% de la superficie projetée sur 1,4 million d’hectares, où il ne reste qu’un peu plus de 11 000 hectares à couvrir dans les zones où les pluies ont été retardées.

Blé

Daniela venturino, un analyste spécialisé dans la culture du blé de la Bourse des céréales de Buenos Aires, a expliqué à ce milieu que «pour comprendre ce qui se passe avec la récolte de blé, il faut prendre en compte ce qui s’est passé dans le cycle 2020-21, fortement marqué par le déficit hydrique et des gelées fréquentes enregistrées jusqu’à fin octobre ».

Le spécialiste a souligné que le manque d’humidité, enregistré dans la majeure partie du centre et du nord de la zone agricole nationale, a provoqué une baisse significative de la surface couverte par cette céréale. «Dans le sud et le sud-est de Buenos Aires, l’arrivée des pluies, bien que modérées, a été la clé pour faire face aux processus de génération de rendement en blé, et aujourd’hui les attentes de rendement dans ces zones sont celles qui soutiennent la projection annuelle», a expliqué Venturino .

Comme mentionné après l’enquête menée par les équipes d’estimations agricoles de l’entité de Buenos Aires, il était déjà possible de récolter plus de 30% de la superficie cultivée en blé. De plus, Venturino a expliqué: «Jusqu’à présent, les rendements obtenus sont près de 50% inférieurs aux moyennes des dix dernières années. Cependant, les attentes de performance dans le sud de Santa Fe, Buenos Aires et La Pampa pourraient au moins partiellement compenser les pertes enregistrées dans les régions centrales (principalement à Cordoue où la saison sèche a frappé) et dans le nord du pays ».

J’ai continué à lire:

Laitier: les producteurs mettent en garde contre la fermeture des exploitations laitières en raison du manque de compétitivité et de stabilité macroéconomique