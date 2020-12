But refusé pour hors-jeu pour Huracán

La rencontre entre Boca et Huracán a commencé par une polémique sur le but de Juan Garro annulé par hors-jeu. A quatre minutes et demie, Andrés Chávez a parfaitement permis à son coéquipier, devant une défense Xeneize mal arrêtée et étonnamment statique.

Juan Garro laisse activé. Le but de Huracán a été gravement annulé par hors-jeu

Seul devant le gardien Rossi, qui n’a pas joué le ballon à cause du coup de sifflet d’Ariel Penel, Garro a abaissé le ballon et défini dans une solitude absolue. La répétition a montré comment le gardien de but était dans la bonne position, il y a donc eu une erreur grossière de l’arbitre et de son assistant, qui quelques minutes plus tard n’ont pas observé que le gardien de but local avait touché le ballon avec ses mains en dehors de la surface, pour couper une attaque d’Andrés. Chávez.

Rossi touche le ballon avec sa main à l’extérieur de la zone

À la fin de la première mi-temps, et avec Boca gagnant par 2 à 0 par les buts de Wanchope Ábila, Israel Damonte a été expulsé par Penel. L’entraîneur Huracán a protesté avec véhémence et l’arbitre n’a pas hésité à lui montrer le carton rouge, donc en complément, le DT a suivi les actions du public.

De plus, il y avait une autre pièce très discutée, cette fois de Boca. C’est qu’à la minute de jeu, Adrián Arregui frappe Wanchope Ábila d’un tir. L’action méritait un avertissement pour l’insouciance qu’il allait contester le ballon et devait être expulsé pour un double jaune, puisque le milieu de terrain Huracán contenait déjà un carton et appliquait la force sans tenir compte du risque pour l’adversaire.

