La décharge des policiers qui ont accueilli Patricia Bullrich

Les policiers de Buenos Aires qui ce matin, a salué l’ancienne ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, Ils ont enregistré une vidéo pour expliquer quel était leur rôle à l’endroit où se trouvait le président du PRO, ils ont expliqué qu’ils étaient entrés dans les locaux parce qu’ils pensaient qu’un incident pourrait se produire et ils ont déploré l ‘«usage politique» auquel ils ont été soumis.

À travers une vidéo diffusée sur l’émission Intratables, le sergent López a précisé qu’ils avaient été mobilisés à cet endroit par leurs supérieurs lorsqu’ils ont appris que l’ancien fonctionnaire serait présent.

«Nous sommes allés sur place et j’ai fait la formation de la main devant les locaux. Quelques instants plus tard, nous entendons des griefs verbaux très forts, que je ne peux pas répéter parce que je suis un gentleman et parce que le Dr Patricia Bullrich mérite beaucoup de respect “dit le policier.

Selon López, quelques instants plus tard, ils ont reçu des signaux de l’endroit et ont décidé d’entrer parce qu’ils considéraient qu ‘”il y avait un incident ou quelqu’un était entré qui pouvait causer un problème”.

«Quand j’ai découvert que tout était armé, les gens et les caméras se sont tournés, ils ont commencé à nous applaudir et avant Dans une telle situation, nous avons procédé à la bonne action, car nous avons été formés au sein de l’institution policière: elle a été accueillie de manière formelle en fonction de l’investiture qu’elle a exercée à l’époque.“, il prétendait.

Patricia Bullrich applaudie par les forces de sécurité et les voisins

L’officier en uniforme a déclaré qu’une fois la situation terminée, après avoir vérifié qu’il n’y avait pas eu d’incident, ils sont partis. Et il a précisé: «Nous n’avons jamais pensé que tout ce qui se passe en ce moment pouvait arriver. Nous sommes une institution formée pour lutter contre la criminalité, non pour être utilisée comme un outil politique».

“C’est une situation malheureuse que mes subordonnés et moi vivons, et je voulais clarifier ce qui s’est passé”, conclut-il.

L’événement en question s’est produit ce jeudi après-midi à Villa Gesell alors que Bullrich fournissait les détails de sa nouvelle publication en plein air, dans un lieu gastronomique au centre de cette ville thermale. En tout, Il y avait 6 membres du personnel en uniforme du Groupe de prévention motorisée (GPM) et de l’Unité tactique des opérations immédiates (UTOI), qui est venue là où elle était pour lui apporter son soutien.

Observant le geste, Bullrich se leva aussitôt de sa chaise et salua chacun d’eux avec son poing, dont cinq hommes et une femme. Comme l’endroit était plein de touristes, les applaudissements et l’affection envers Bullirch ont immédiatement commencé; qui était reconnaissant pour le geste de toutes les personnes présentes et a fait un tweet allusif avec un cœur inclus et le mot «merci».

La vidéo est rapidement devenue virale et a déclenché un débat houleux sur les réseaux sociaux. Alors que beaucoup ont loué la police, beaucoup d’autres ont remis en question leurs actions. En fait, la Ministre du Gouvernement de Buenos Aires, María Teresa García, a annoncé que la police avait été déplacée. Mais ensuite, il a supprimé le tweet.

Quelques heures plus tard, le ministre de la Sécurité de Buenos Aires, Sergio Berni, a assuré que “Il faudrait que je sois fou de renvoyer un policier pour avoir salué respectueusement une ancienne autorité”.

En ce sens, il a expliqué que la présence de la police avait été ordonnée par les supérieurs. “L’ordre de garder, parce que Patricia Bullrich était à la place, et qu’il y a eu beaucoup d’incidents parce que des gens passaient et l’insultaient et lui criaient des choses, ça existait”, a révélé le fonctionnaire.

Bien qu’il ait précisé que la police doit détailler pourquoi ils sont entrés dans les locaux. Par exemple, Il a souligné que s’ils entraient pour aider quelqu’un qui souffrait d’un problème de santé, ils agissaient correctement. En revanche, s’ils entraient pour entendre un acte partisan, ils encouraient une infraction disciplinaire.

Actualités en développement

