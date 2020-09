Il est impossible de nier – les humains détruisent l’environnement naturel à un rythme sans précédent et alarmant. Selon un nouveau rapport publié mardi, les populations animales ont diminué d’un montant tellement stupéfiant que seule une refonte des systèmes économiques mondiaux pourrait éventuellement inverser les dégâts.

Près de 21 000 populations surveillées de mammifères, de poissons, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens, englobant près de 4 400 espèces dans le monde, ont diminué en moyenne de 68% entre 1970 et 2016, selon le Living Planet Report 2020 du Fonds mondial pour la nature. Espèces en Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que les habitats mondiaux d’eau douce, ont été touchés de manière disproportionnée, diminuant en moyenne de 94% et 84%, respectivement.

Tous les deux ans, le World Wildlife Fund (WWF) publie son rapport historique, révélant à quel point les populations d’espèces ont diminué depuis 1970 – un marqueur important pour la santé globale des écosystèmes. Le dernier rapport indique que le taux de déclin des populations « signale une relation fondamentalement rompue entre les humains et le monde naturel, dont les conséquences – comme le démontre la pandémie COVID-19 en cours – peuvent être catastrophiques ».

« Ce rapport nous rappelle que nous détruisons la planète à nos risques et périls – parce que c’est notre maison », a déclaré le président-directeur général américain du WWF, Carter Roberts, dans un communiqué. «Alors que l’empreinte de l’humanité s’étend dans des endroits autrefois sauvages, nous dévastons les populations d’espèces. Mais nous exacerbons également le changement climatique et augmentons le risque de maladies zoonotiques comme le COVID-19. Nous ne pouvons pas protéger l’humanité des impacts de la destruction de l’environnement. C’est il est temps de restaurer notre relation brisée avec la nature au profit des espèces et des hommes. «

Un âne se tient attaché à côté d’une zone brûlée de la réserve de forêt amazonienne, au sud de Novo Progresso dans l’État de Para, le 16 août 2020. / Crédit: CARL DE SOUZA / . via .

Les humains sont à blâmer

Le rapport blâme les humains seuls pour l’état «désastreux» de la planète. Il indique que la croissance exponentielle de la consommation humaine, de la population, du commerce mondial et de l’urbanisation au cours des 50 dernières années est l’une des principales raisons du déclin sans précédent des ressources de la Terre – que la planète est incapable de reconstituer.

L’histoire continue

La surutilisation d’au moins 56% de ces ressources limitées a eu un effet dévastateur sur la biodiversité, qui est cruciale pour maintenir la vie humaine sur Terre. «C’est comme vivre au large de 1,56 Terres», ont déclaré Mathis Wackernagel, David Lin, Alessandro Galli et Laurel Hanscom du Global Footprint Network.

Le rapport indique que le changement d’affectation des terres – en particulier, la destruction d’habitats tels que les forêts tropicales pour l’agriculture – est le principal moteur de la perte de biodiversité, représentant plus de la moitié de la perte en Europe, en Asie centrale, en Amérique du Nord, en Amérique latine et les Caraïbes.

Une grande partie de ces terres est utilisée pour l’agriculture, qui est responsable de 80% de la déforestation mondiale et représente 70% de l’utilisation de l’eau douce. Utiliser autant de terres nécessite un vaste système alimentaire qui libère 29% des gaz à effet de serre mondiaux, et la quantité excessive de terres et d’eau que les gens utilisent a tué 70% de la biodiversité terrestre et 50% de la biodiversité d’eau douce. De nombreuses espèces ne peuvent tout simplement pas survivre dans les nouvelles conditions qui leur sont imposées lorsque leurs habitats sont modifiés par les humains.

La destruction des écosystèmes a menacé 1 million d’espèces – 500 000 animaux et plantes et 500 000 insectes – d’extinction, dont une grande partie peut être évitée grâce à des efforts de conservation et de restauration.

Une végétation saine se trouve à côté d’un champ brûlé par le feu dans la forêt amazonienne dans l’état de Rondonia, au Brésil. / Crédit: Leonardo Carrato / Bloomberg / .

L’industrie alimentaire a besoin d’une refonte

Le lieu et la manière dont les humains produisent de la nourriture sont l’une des plus grandes menaces pour la nature, indique le rapport. Une grande partie de la perte d’habitat et de la déforestation qui se produit est due à la production et à la consommation de nourriture.

Un tiers de toutes les terres terrestres est utilisé pour la culture et l’élevage. Et de toute l’eau prélevée sur les ressources en eau douce disponibles, 75% est utilisée pour les cultures ou le bétail. Si les habitats actuels restent les mêmes, les chercheurs prévoient que les superficies cultivées devront être de 10 à 25% plus grandes en 2050 qu’en 2005, simplement pour répondre à la demande alimentaire accrue. Cette augmentation est attendue, malgré plus de 820 millions de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire, ce qui indique qu’une grande partie de la pression agricole est gaspillée.

Pendant ce temps, la perte et le gaspillage de nourriture ont coûté aux États-Unis 1 billion de dollars en coûts économiques, 700 milliards de dollars en coûts environnementaux et environ 900 milliards de dollars en coûts sociaux, selon le rapport.

Dans le monde, on estime qu’un tiers de tous les aliments produits pour les humains sont perdus ou gaspillés – environ 1,4 milliard de tonnes chaque année. Le gaspillage alimentaire est responsable d’au moins 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre – trois fois plus que celles de l’aviation – et près d’un quart de ces émissions proviennent du gaspillage alimentaire.

Bovins dans une ferme laitière en Saxe le 6 juin 2020. / Crédit: Sebastian Willnow / photo alliance via .

Le rôle du changement climatique

La surexploitation des espèces, les espèces envahissantes et les maladies et la pollution sont toutes considérées comme des menaces pour la biodiversité, selon le rapport. Cependant, le changement climatique causé par l’homme devrait devenir, voire plus important, que les autres facteurs de perte de biodiversité dans les décennies à venir.

Le changement climatique crée une boucle de rétroaction destructrice permanente dans laquelle l’aggravation du climat entraîne le déclin de la variabilité génétique, de la richesse en espèces et des populations, et cette perte de biodiversité affecte négativement le climat. Par exemple, la déforestation entraîne un excès de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, réchauffant la planète et exacerbant les incendies de forêt.

Seule une poignée de pays – la Russie, le Canada, le Brésil et l’Australie – contiennent des régions sans empreinte humaine. Mais ces zones de nature sauvage sont confrontées à une érosion irréversible, affectant d’autres espèces et la capacité des humains à s’adapter au changement climatique.

Selon le rapport, aucune partie de l’océan n’est entièrement à l’abri de la surpêche, de la pollution, du développement côtier et d’autres facteurs de stress d’origine humaine. Les humains dépendent des écosystèmes marins pour leur fournir de la nourriture, la régulation du climat, le stockage du carbone et la protection des côtes – qui sont tous affectés par ces activités et exacerbés par le changement climatique.

«Ces lieux disparaissent sous nos yeux», ont déclaré James Watson, de l’Université du Queensland et WCS, Brooke Williams de l’Université du Queensland et Oscar Venter de l’Université du nord de la Colombie-Britannique.

Un ours polaire se dresse sur la fonte des glaces de mer au coucher du soleil près de Harbour Islands au Canada. / Crédit: Paul Souders | WorldFoto / .

Le lien entre la santé des populations et la planète

Entre les incendies de forêt dévastateurs et la pandémie de COVID-19, 2020 a clairement montré que les humains et la nature n’ont jamais été aussi étroitement liés. Le rapport montre que le soutien naturel à la vie humaine diminue rapidement – et qu’il appartient aux citoyens, aux gouvernements et aux chefs d’entreprise de se réunir à une échelle jamais vue auparavant pour faire quelque chose à ce sujet.

Les experts se sont déclarés préoccupés par le fait que bon nombre des progrès majeurs en matière de santé humaine au cours des 50 dernières années – comme une diminution du taux de mortalité et de pauvreté infantiles et une augmentation de l’espérance de vie – pourraient être annulés ou même annulés en raison de la perte de la nature.

Le taux d’émergence des maladies infectieuses a considérablement augmenté au cours des 80 dernières années – et près de la moitié de ces maladies sont liées au changement d’affectation des terres, à l’agriculture et à l’industrie alimentaire. Une étude citée par le rapport suggère que les maladies d’origine animale sont responsables de 2,5 milliards de cas de maladie et de près de 3 millions de décès chaque année.

«La manière dont l’humanité choisit de se remettre de la pandémie de COVID-19 et la manière dont elle aborde les menaces imminentes du changement environnemental mondial influenceront la santé des générations à venir», ont écrit Thomas Pienkowski et Sarah Whitmee de l’Université d’Oxford.

Les pompiers surveillent l’incendie de l’ours à Oroville, en Californie, le mercredi 9 septembre 2020. L’incendie, qui fait partie du complexe nord déclenché par la foudre, s’est étendu à un taux critique de propagation alors que les vents secouaient la région. / Crédit: Noah Berger / AP

Ce qui peut être fait?

À l’instar du krach économique de 2008, les verrouillages dus à la pandémie de coronavirus ont réduit la demande de l’humanité de près de 10% – un changement qui, selon les experts, ne devrait pas durer sans changement structurel majeur.

Alors que le rapport dresse un tableau tragique de l’avenir du monde naturel, il insiste pour que les tendances actuelles puissent être aplaties, voire inversées, par une action urgente. Il souligne la nécessité pour les dirigeants mondiaux de remanier les industries de production et de consommation alimentaires – en supprimant complètement la déforestation des chaînes d’approvisionnement et en rendant le commerce plus durable, entre autres.

Rien que l’année dernière, les catastrophes naturelles, des incendies de forêt en Californie aux graves sécheresses en Australie, ont coûté des milliards de dollars dans le monde. Les experts avertissent que les décideurs économiques doivent prendre en compte non seulement le capital produit et humain, mais aussi le capital naturel lors de l’élaboration des politiques publiques et privées.

Pour nourrir 10 milliards de personnes d’ici 2050, les humains devront adopter une alimentation plus saine – à la fois pour eux-mêmes et pour la planète. Le risque de maladies liées à l’alimentation est la principale cause de mortalité prématurée dans le monde et la production alimentaire est le principal moteur de la perte de biodiversité et de la pollution de l’eau, représentant également 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre.

Les experts recommandent aux humains d’adopter un régime alimentaire composé d’une proportion équilibrée de grains entiers, de fruits, de noix, de légumes, de haricots et de légumineuses, avec des produits d’origine animale comme le poisson, les œufs, les produits laitiers et la viande consommés avec modération.

Le rapport qualifie les changements ci-dessus de « non négociables » pour préserver la santé humaine, la richesse et la sécurité et exhorte les dirigeants mondiaux réunis virtuellement pour l’Assemblée générale des Nations Unies à compter du 15 septembre à y faire face – ce n’est qu’alors que les humains pourront « plier la courbe » de la perte de biodiversité.

«Bien que les tendances soient alarmantes, il y a des raisons de rester optimiste», a déclaré Rebecca Shaw, scientifique en chef mondiale du WWF. «Les jeunes générations sont de plus en plus conscientes du lien entre la santé planétaire et leur propre avenir, et elles exigent une action de nos dirigeants. Nous devons les soutenir dans leur lutte pour une planète juste et durable.

