Actrice mexicaine Yalitza Aparicio retourné sur les plateaux de tournage.

Le protagoniste emblématique du film Roma tourne au Guatemala le documentaire Peace Peace Now Now, un projet qui dénonce la violence sexiste en Amérique latine et dans lequel des actrices de renom telles que Daniela Vega ou Ester Exposito, ainsi que la chanteuse du groupe musical Garbage, Shirley Manson.

A travers Instagram, l’artiste d’Oaxaca a partagé les premières images de sa participation à la production, dirigée par Daniela Vega elle-même.

Dans les photographies, Yalitza Aparicio est observée à bord d’un bateau à moteur, dans un coin reculé du Guatemala, pendant le tournage du troisième épisode.

«Je suis ravi d’apprendre que ces histoires seront racontées du point de vue de quatre femmes, dont chacune a lutté dans nos domaines d’une manière ou d’une autre, et nous avons cherché à attirer une attention vitale sur leurs cas “a déclaré l’actrice mexicaine dans une interview à l’agence ..

L’épisode de Yalitza Aparicio parlera des agressions sexuelles subies par les femmes de Sepur Zarco, au Guatemala (Photo: Instagram @peacepeacenownow) L’artiste fera partie du troisième chapitre du documentaire. Le premier et le second, auxquels participent respectivement Shirley Manson et Ester Expósito, ont déjà été enregistrés (Photo: Instagram @yalitzaaparicio)

Paix Paix maintenant maintenant Ma série sera enregistrée sur un modèle et comportera quatre épisodes, chacun mettant en vedette les femmes célèbres mentionnées.

L’objectif est de donner une voix aux communautés dans différentes parties du continent afin de recueillir des témoignages de femmes victimes de violences sexistes.

L’épisode avec Ester Exposito a été enregistré à Barcelone, en Espagne, ces derniers jours, sous la direction du célèbre cinéaste lauréat de Goya. Isabel Coixet (La bibliothèque, ma vie sans moi). Et le premier épisode a également été tourné, avec Shirley Manson, à Santiago du Chili.

Le prochain opus, de Daniela Vega, sera enregistré en Colombie.

Synopsis de Paix Paix maintenant maintenant

Une autre des images du tournage au Guatemala, avec Yalitza Aparicio (Photo: Instagram @peacepeacenownow)

Daniela Vega se concentre sur le fait que le problème du machisme est une question internationale et comme preuve de cela, elle s’attachera à donner la parole à un camp de femmes déplacées par la violence et le conflit armé en Colombie et qui est connu comme «la ville des femmes».

Pour sa part, Yalitza Aparicio donnera une voix aux violences et aux récits d’abus sexuels subis par les femmes de la région de Sepur Zarco, dans ce qui est l’un des événements les plus déchirants de l’histoire de ce pays, qui a été sévèrement décimé par une guerre civile qui a duré 36 ans. Sepur Zarco était entouré de soldats qui ont détenu et agressé sexuellement des dizaines de femmes autochtones d’origine q’echi.

Ester Expósito approchera la journaliste mexicaine Lydia Cacho, qui a dû déménager en Espagne après avoir reçu des menaces de mort après avoir dénoncé un groupe de pédophiles qui a eu beaucoup d’influence auprès de politiciens très en vue au Mexique.

Souvenons-nous que Cacho est celui qui a publié le livre Los Demonios del Edén où il a lié l’homme d’affaires Jean Succar Kuri à un réseau de traite d’enfants et de pédophilie. Selon les informations recueillies et publiées par Cacho, Succar Kuri a proposé des mineurs dans ses entreprises à Cancun comme tourisme sexuel, en plus de filmer les rencontres et d’abuser d’autres filles de cinq ans. Il était un grand ami du gouverneur de Puebla de l’époque, le PRI Mario Marín, et d’un réseau d’hommes d’affaires avec lesquels il a utilisé ses liens pour s’en sortir en toute impunité.

Il s’agit du premier projet de film auquel participe Yalitza après le succès du film “Roma” en 2018, d’Alfonso Cuarón (Photo: Instagram @peacepeacenownow) Photographie du lieu du deuxième jour de tournage (Photo: Instagram @yalitzaaparicio)

Lydia Cacho elle-même a dénoncé que elle a été torturée par les autorités lorsqu’elle a été arrêtée après que l’homme d’affaires Kamel Nacif l’a accusée de diffamation. Nacif et Mario Marín sont apparus dans un appel dans lequel ils ont accepté de donner à Cacho une «leçon» pour ses enquêtes.

Shirley Manson fera partie de l’épisode au Chili, où elle rencontrera le groupe de résistance Cueca Sola, femmes qui ont subi la disparition de leurs partenaires et maris aux mains de soldats appartenant au régime du dictateur Augusto Pinochet.

Dans un acte de rébellion et d’exigence de justice, les femmes de Cueca Sola ont organisé une manifestation contre le régime. La méthode qu’ils ont utilisée pour protester était une danse qui a réussi à capter l’attention de la société et que Aujourd’hui, elle est considérée comme très traditionnelle par les opposants à la dictature de Pinochet.

Pour le moment, la date de sortie est inconnue, bien qu’elle devrait apparaître à l’écran dans les premiers mois de 2021.

