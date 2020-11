Le président du Chili, Sebastián Piñera, a reçu ce dimanche son homologue colombien, Iván Duque, pour passer en revue les stratégies des deux pays face à la pandémie de covid-19, revoir les alliances régionales et revoir l’agenda bilatéral.

La rencontre entre les deux dirigeants, qui a eu lieu à la résidence présidentielle de la ville côtière de Viña del Mar, à quelque 120 kilomètres à l’ouest de Santiago, était la première visite d’un président étranger dans le pays depuis octobre 2019, lorsque les manifestations ont commencé. sociale au Chili.

La réunion a permis à Piñera et Duque de se mettre à jour en personne sur les actions que chaque pays prend concernant le coronavirus, qui au Chili enregistre 521 558 infections et 14543 décès et en Colombie, il dépasse le million de malades et 32 ​​791 décès.

“Dans le cadre de la pandémie, nous avons cherché à concilier protection de la vie et de la santé et en même temps protéger la vie des emplois et la vie des entreprises”, a déclaré le président colombien lors d’une conférence. appuyez sur après la réunion.

La nomination a également servi à préparer le transfert en Colombie de la présidence temporaire que le Chili exerce actuellement des blocs régionaux de l’Alliance du Pacifique (les deux pays avec le Pérou et le Mexique) et du Forum pour le progrès de l’Amérique du Sud (Prosur), créé il y a un peu plus d’un an lors d’une réunion à Santiago et également signée par l’Argentine, le Brésil, l’Équateur, le Pérou et la Guyane avec l’idée de remplacer l’Union des nations sud-américaines (Unasur).

“En décembre, nous aurons les sommets de l’Alliance du Pacifique et du Prosur au Chili et il appartiendra à notre pays de remettre le commandement de la présidence protémpore au président Iván Duque et à la Colombie”, a déclaré M. Piñera.

Duque a ajouté que l’idée est de “réaffirmer” puis “un traité constitutif” pour Prosur qui peut être élevé au rang de loi dans les différents pays pour leur donner “cette vie formelle de ce qui est une institution non bureaucratique et unie à travers principes de la défense de la démocratie, de la liberté, du libre-échange et de l’esprit d’entreprise avec un sens social “.

