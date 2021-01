(Bloomberg) – Les entreprises appartenant à des minorités et des femmes ont pris une longueur d’avance cette semaine dans un nouveau cycle de financement de 284 milliards de dollars, et les premières preuves anecdotiques suggèrent une demande plus forte de la part de ces entreprises.

Le populaire programme de protection des chèques de paie des prêts-subventions pour les petites entreprises a rouvert le 11 janvier avec une fenêtre de quatre jours dédiée exclusivement aux institutions financières communautaires qui prêtent à des groupes incapables d’obtenir des fonds des banques traditionnelles. Les emprunteurs ne sont pas limités aux femmes et aux minorités, bien que ces groupes constituent souvent une large clientèle pour les microprêteurs.

Au Texas, l’organisation à but non lucratif PeopleFund a déclaré avoir reçu des intérêts de 600 petites entreprises, plus que les quelque 400 prêts PPP consentis l’année dernière. Le prêteur californien Clearinghouse CDFI a reçu environ 160 demandes de prêts totalisant 12 millions de dollars jusqu’à jeudi, contre 7,5 millions de dollars l’année dernière, a déclaré le directeur général Doug Bystry.

Au Mississippi, le Renaissance Community Loan Fund avait 34 demandes en attente au début de cette semaine, ce que le PDG Kimberly LaRosa a déclaré avoir montré un vif intérêt.

Si la tendance se poursuit dans tout le pays, elle pourrait contribuer grandement à soutenir les entreprises appartenant à des minorités qui ont connu de graves baisses l’année dernière.

‘Essayer de brouiller’

Dans la petite Camilla, en Géorgie – autrefois un foyer d’infections à Covid-19 avec Albany à proximité – Lizzie Hawkins et son mari faisaient partie des nombreux Afro-Américains qui ont raté un prêt PPP l’année dernière après avoir été confus sur leur qualification. Une épidémie locale imputée en partie à des funérailles locales a créé un climat de peur dans la communauté d’environ 5 000 personnes.

Maintenant, le couple, qui dirige un petit service de pelouse, est impatient d’obtenir l’aide du gouvernement.

«Nous avons perdu tellement de gens que nous connaissons, des gens de notre église, des gens avec lesquels nous nous associons dans notre communauté», a déclaré Hawkins, qui terminait mercredi une demande de prêt PPP. «J’essaye de brouiller à la dernière minute pour obtenir les informations.»

Le nouveau cycle de PPP n’a rien vu de tel que le chaos et la confusion qui ont embourbé le cycle initial d’avril dernier au début de la pandémie, lorsque les fonds se sont épuisés en seulement 13 jours et que des prêts d’un million de dollars sont allés aux grandes entreprises. Mais cette semaine a encore eu ses défis, ont déclaré les prêteurs, principalement parce que la Small Business Administration a apporté des modifications à son portail d’applications et n’a fourni des conseils sur la relance que le vendredi qui a précédé le déploiement de lundi.

‘Tough Spot’

«Les prêteurs sont dans une situation difficile», a déclaré Dan O’Malley, président-directeur général de Numerated Growth Technologies Inc., une plate-forme de prêt utilisée par les banques et les prêteurs communautaires. “Ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour répondre aux questions, regarder les candidatures, réfléchir aux programmes.”

La SBA a commencé à rouvrir le programme le 15 janvier aux banques traditionnelles avec des actifs de 1 milliard de dollars ou moins et autorise toutes les autres banques à participer à partir du 19 janvier. Les prêts sont remboursables tant que 60% du produit sont utilisés. pour les frais de personnel.

“SBA, en consultation avec le Trésor, travaille 24 heures sur 24 pour répondre à ce désir du Congrès de voir les fonds circuler vers les petites entreprises américaines aussi rapidement que possible”, a déclaré l’agence par courrier électronique.

Au milieu de l’augmentation des infections à Covid-19 et des réglementations plus strictes des gouvernements locaux et des États, il existe des preuves d’une demande refoulée de la part des petites entreprises à la recherche d’un deuxième PPP.

Environ 96% des quelque 5 000 demandes de Numerated Growth Technologies reçues sur sa plate-forme ont été soumises par des personnes qui avaient déjà reçu des prêts, a déclaré O’Malley. Seule une poignée concernait des entreprises passant par des institutions financières communautaires, a-t-il déclaré. O’Malley s’attend à avoir entre 50 000 et 100 000 demandes de prêt dans la file d’attente, prêtes à être envoyées à la SBA d’ici la fin de la semaine.

À Southern Bancorp, une institution financière de développement communautaire basée dans l’Arkansas, 20 des 27 prêts PPP soumis dans le nouveau système de la SBA le 13 janvier ont été payés à des personnes qui avaient déjà reçu des prêts.

“De nombreux agriculteurs ont manifesté leur intérêt, nous nous attendons donc à ce que leur nombre augmente”, a déclaré le porte-parole Nathan Pittman.

L’année dernière, le programme PPP a octroyé un nombre considérable de prêts à des régions à prédominance blanche du pays au cours de ses deux premières semaines, laissant les entreprises dans les régions principalement hispaniques et noires à attendre qu’une deuxième tranche de fonds soit mise à disposition, selon une analyse de la SBA. Les données.

“Dans une confluence dévastatrice de facteurs, les entreprises appartenant à des personnes de couleur – et les communautés qui en dépendent – ont été négligées, dépriorisées et exclues”, a déclaré Napoléon Wallace, dont la société de Caroline du Nord, Partners in Equity, fournit des capitaux à entreprises minoritaires. “Cette fois, il était vraiment judicieux d’en avoir une partie centrée sur ces organisations communautaires.”

Opportunity Finance Network, un groupe commercial du CDFI, a déclaré que la longueur d’avance dans le nouveau cycle pourrait ne pas aider les petites entreprises marginalisées et leurs prêteurs, qui auront probablement besoin de plus de temps pour évaluer les avantages potentiels de la demande de PPP. Néanmoins, il a également salué la décision de la SBA de réserver des fonds aux entreprises les plus vulnérables.

«Un déploiement difficile de cette série de prêts ne signifie pas que les fonds n’atteindront pas les entreprises ciblées», a déclaré l’OFN dans un article de blog.