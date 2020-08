Mise à jour du 24 août: La Food and Drug Administration des États-Unis a émis une autorisation d’utilisation d’urgence le 23 août pour traiter le COVID-19 avec du plasma de convalescence.

Le président américain Donald Trump a appelé les survivants du COVID-19 à faire don de leur plasma sanguin comme traitement de la maladie, affirmant qu ‘ »il a eu jusqu’à présent une réponse énorme ». Pendant ce temps, des rumeurs circulent selon lesquelles les régulateurs américains des médicaments se demandent s’il faut donner le plasma à plus de gens en l’autorisant comme traitement d’urgence. Mais les chercheurs et les cliniciens du monde entier craignent qu’une poussée pour distribuer du plasma sanguin puisse saper les essais cliniques nécessaires pour déterminer si cela fonctionne réellement contre le COVID-19.

Bien que certains hôpitaux américains proposent déjà le traitement dans des cas particuliers, une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) faciliterait l’obtention et l’administration de plasma de convalescence – le liquide jaune qui reste après le prélèvement des cellules du sang.

Mais jusqu’à présent, il y a peu de preuves que le plasma aide réellement les patients, et la décision pourrait brouiller les efforts pour étudier ses effets, a déclaré l’ancien commissaire de la FDA, Robert Califf, qui dirige maintenant la politique et la stratégie cliniques chez Verily et Google Health dans le sud de San Francisco, en Californie. Le remdesivir, un médicament antiviral et le médicament anti-inflammatoire dexaméthasone, sont les seuls traitements dont il a été démontré qu’ils combattent le COVID-19 lors d’essais cliniques rigoureux.

Le plasma de convalescence n’a été testé que dans de petits essais sans la puissance statistique nécessaire pour fournir des conclusions fermes. La FDA n’a pas répondu aux questions de Nature sur l’état des choses avec sa décision d’autoriser le plasma convalescent. Mais si la FDA délivre une autorisation, disent les experts, les personnes atteintes de COVID-19 pourraient choisir d’accéder directement au traitement, plutôt que de s’inscrire à un essai clinique et risquer d’être affectées à un groupe témoin qui ne reçoit pas de plasma.

« C’est une thérapie potentielle qui pourrait fonctionner, et je ne pense pas qu’il soit interdit de la rendre disponible » avec une autorisation, dit Califf. «Mais nous devrions vraiment insister dans les annonces d’intérêt public sur le fait que la participation à des essais randomisés est une priorité absolue.»

Pénurie de données

Depuis plus d’un siècle, les médecins utilisent le plasma de convalescence de donneurs en convalescence pour traiter d’autres personnes atteintes de la même maladie, notamment Ebola et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), également causé par un coronavirus. L’idée est que le plasma contient des anticorps et des protéines impliqués dans la régulation des réponses immunitaires. Et certains de ces anticorps ont peut-être aidé le donneur à se remettre de son infection – donc le donner à des personnes infectées pourrait relancer leur rétablissement. Bien qu’il y ait peu de données sur la question de savoir si le plasma de convalescence améliore définitivement les résultats des personnes atteintes d’autres maladies, il était logique de tester le traitement contre le COVID-19 lorsque l’épidémie a commencé. Mais les chercheurs ont eu du mal à déterminer son efficacité au milieu de la pandémie, dit Michael Joyner, anesthésiste à la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota.

D’une part, le plasma de convalescence de différentes personnes varie considérablement en concentration d’anticorps, ce qui rend son étude difficile. Au début, les chercheurs n’avaient aucun moyen de mesurer et de standardiser le niveau d’anticorps dans chaque lot. Même maintenant, les chercheurs de certaines parties du monde ne sont pas en mesure de tester si le plasma contient de puissants « anticorps neutralisants », qui peuvent empêcher la réplication virale, car le test est coûteux et nécessite certaines procédures de confinement, explique le spécialiste des maladies infectieuses Fazle Chowdhury au Université médicale de Bangabandhu Sheikh Mujib à Dhaka.

La collecte de données rigoureuses d’essais cliniques a également été difficile car les médecins ont administré du plasma de convalescence à des personnes gravement malades sur une base «d’usage compassionnel». Aux États-Unis, un programme spécial financé par la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) a fourni du plasma de convalescence sur cette base à plus de 66 000 personnes – sans faire fonctionner aucun groupe témoin. Les enquêteurs du programme – y compris Joyner – ont collecté des données et ont publié les résultats de 5 000 personnes atteintes de COVID-19 sévère, suggérant que la thérapie est globalement sûre.

«Nous ne savons vraiment pas ce qui se passe lorsque vous l’utilisez avec compassion», déclare Chowdhury. « Si nous utilisons du plasma de convalescence, il devrait faire l’objet d’un essai clinique. » Des chercheurs américains se sont plaints que le projet financé par BARDA a siphonné des participants potentiels et des donneurs de plasma d’essais cliniques randomisés qui produiraient des données plus rigoureuses.

En l’absence de groupe témoin, Joyner et ses collègues ont profité du fait que la concentration en anticorps anti-SRAS-CoV-2 n’était pas standardisée. L’équipe a examiné plus de 35 000 receveurs de plasma et a comparé les résultats de ceux qui ont reçu du plasma avec des niveaux d’anticorps relativement faibles avec les résultats de personnes qui ont obtenu du plasma avec des niveaux plus élevés. L’étude, publiée sur le serveur de pré-impression medRxiv avant l’examen par les pairs, a révélé que les participants ayant reçu des transfusions peu de temps après leur diagnostic et ayant obtenu des concentrations élevées d’anticorps montraient une amélioration plus importante et étaient moins susceptibles de mourir au cours de la période d’étude que ceux qui avaient reçu des transfusions ultérieures avec des concentrations d’anticorps plus faibles. «C’était une découverte extrêmement importante», déclare Cassandra Josephson, pédiatre à l’Université Emory d’Atlanta, en Géorgie, qui a traité des enfants atteints du COVID-19.

Mais le manque de randomisation rend difficile de tirer une conclusion ferme de l’étude, prévient Anthony Gordon, anesthésiste à l’Imperial College de Londres. Par exemple, les patients qui ont reçu le traitement peu de temps après le diagnostic peuvent avoir été traités dans des centres médicaux qui ont fourni de meilleurs soins de santé, dit-il, augmentant ainsi leurs chances d’un meilleur résultat. «Nous voyons juste une association», dit-il. « Nous ne voyons pas de cause à effet. »

Combler les lacunes

Au lieu des grands essais cliniques conventionnels dotés d’une puissance statistique, certains chercheurs tentent de rassembler des preuves issues de tests plus petits. Une autre pré-impression non encore évaluée par les pairs par Joyner et ses collègues, publiée sur medRxiv le 30 juillet, compile les données de plus de 800 participants à travers une douzaine d’études – dans l’espoir de renforcer la puissance statistique. L’équipe a constaté que le traitement réduisait la mortalité de 26% à 13%.

Mais il est difficile de tirer une conclusion ferme à partir de données combinées d’études disparates, prévient Josephson. Les essais ont traité des personnes dont la gravité de la maladie varie, en utilisant différentes doses de plasma et en suivant une gamme de mesures de succès. «Il y a beaucoup de choses à distinguer» dans l’analyse, dit Josephson. En même temps, ce n’est pas sans valeur. «Nous n’avions rien avant, sauf pour les données de sécurité.»

Et il y a encore des données à venir. Au Royaume-Uni, l’épidémiologiste Martin Landray et le chercheur en maladies infectieuses Peter Horby, tous deux de l’Université d’Oxford, dirigent le grand essai RECOVERY, qui teste plusieurs thérapies, y compris le plasma de convalescence, chez des personnes hospitalisées pour COVID-19. Et Gordon et ses collègues testent le plasma de convalescence chez des personnes en soins intensifs, dans un essai international appelé REMAP-CAP. Mais la première vague de pandémie au Royaume-Uni est en grande partie passée, alors Landray dit qu’il ne s’attend à obtenir de résultats que plus tard dans l’année, lorsque certains modèles épidémiologiques prédisent que les cas de COVID-19 augmenteront à nouveau. En attendant, dit-il, l’équipe RECOVERY stocke le plasma des donneurs, à déployer rapidement si cette poussée arrive.

Landray met en garde contre l’hypothèse que le plasma convalescent fonctionne tant que les données ne sont pas disponibles. «Nous avons vu dans cette épidémie à quel point des hypothèses scientifiques bien intentionnées peuvent être fausses», dit-il, en citant l’hydroxychloroquine comme exemple. Le médicament antipaludique s’est montré prometteur contre le COVID-19 dans de petits essais précoces et des études de laboratoire, mais il a finalement été démontré qu’il n’avait pas d’effet sur la maladie.

«Il y a une bonne science derrière le plasma de convalescence et une bonne raison de penser qu’il peut s’avérer être un traitement efficace», dit Landray. « Mais en fin de compte, nous n’avons pas suffisamment de données pour le savoir. »

Cet article est reproduit avec autorisation et a été publié pour la première fois le 19 août 2020.

