. / EPA / MAXIMILIAN VON LACHNER / Archives

Madrid, 8 décembre . .- Les principales bourses européennes ont ouvert la session à la baisse, bien qu’avec des variations minimes, en attendant les négociations sur le Brexit, les procédures d’approbation du fonds européen de relance et la réunion de jeudi de la Banque centrale européenne (BCE).

Quelques minutes après l’ouverture, Londres était en baisse de 0,4%; et Madrid, 0,2%, tandis que les autres grands parcs européens se négociaient pratiquement à plat. Paris était en baisse de 0,09%; Milan, 0,04%; et Francfort, qui a ouvert dans le vert, a perdu 0,02%.

En Asie, Tokyo recule de 0,3%; et Séoul, 1,6%.

A Wall Street, le Dow Jones a clôturé hier en baisse de 0,49%, tandis que le S&P 500 a chuté de 0,19% et le Nasdaq a augmenté de 0,45%.

Les investisseurs sont à l’affût d’un certain nombre de questions, notamment les négociations sur le Brexit entre Bruxelles et Londres et le processus difficile du fonds de relance européen.

La présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ont convenu hier de se rencontrer dans les prochains jours pour rechercher un accord sur les relations commerciales après le Brexit.

Concernant le fonds de relance européen, Bruxelles fait pression sur la Pologne et la Hongrie pour qu’elles lèvent leur veto sur le budget de l’UE pour la période 2021-2027.

D’autres sujets d’intérêt sont les négociations entre démocrates et républicains pour approuver un nouveau plan de relance aux États-Unis, la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE jeudi prochain et l’évolution de la pandémie de coronavirus.

Sur le marché du pétrole, les prix baissent. Le Brent, brut de référence en Europe, baisse de 0,5% et se situe autour de 48,5 dollars le baril, tandis que West Texas Intermediate (WTI), l’indice de référence aux États-Unis, recule de 0,4% avant le ouverture formelle du marché et proche de 45,6 dollars le baril.

Le prix de l’or, l’un des actifs refuges en période d’incertitude, reste aux alentours de 1 862 $ l’once.

Sur le marché des changes, l’euro maintient également des positions face au dollar et passe à 1,21 unité.