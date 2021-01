. / EPA / MAXIMILIAN VON LACHNER / Archives

Madrid, 20 janvier . .- La plupart des bourses européennes ont enregistré de petits gains peu de temps après le début de la séance encouragés par la montée en puissance de Wall Street la veille, selon les données de marché.

A 8h15 GMT, Milan a gagné 0,35% après que le Premier ministre italien Giuseppe Conte a adopté la motion de confiance au Sénat, tandis que l’indice Euro Stoxx 50 a progressé de 0,25%; Francfort, 0,18%; Zurich, 0,13%, et Paris, 0,07%, tandis que Londres a cédé 0,17% et Madrid, 0,05%.

Wall Street a affiché des gains mardi: l’indice Dow Jones a augmenté de 0,38%; le S&P 500, 0,81%, et le Nasdaq, 1,53%, en partie grâce aux résultats de Netflix, qui a touché les sommets de clôture du 8 janvier dernier.

En Asie, Tokyo a perdu 0,38%, tandis que Hong Kong a progressé de 1,08% et Shanghai de 0,47%.

La hausse s’est produite alors que les autres actifs progressaient: les contrats à terme sur indices américains progressaient de 0,1%, tandis qu’un baril de Brent gagnait 0,7% et s’échangeait à 56,3 dollars.

Le prix de l’once troy d’or gagne 0,75% et s’établit à 1 854 dollars, tandis que le taux de change de l’euro s’établit à 1 214 dollars avec une appréciation de 0,1%.

Les intérêts sur la dette allemande à long terme ont augmenté à -0,53%

Outre l’inauguration de la présidence des États-Unis par Joe Biden, les investisseurs auront connaissance dans cette session des données IPC de la zone euro et de certains résultats commerciaux, comme ceux de Morgan Stanley, Alcoa et Bank of New York .