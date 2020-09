Carl Recine / .

Des scientifiques travaillent sur un vaccin potentiel contre le COVID-19.

La course au développement d’un vaccin contre le coronavirus a déjà brisé les records.

En mars, la société de biotechnologie Moderna a introduit son candidat vaccin dans un essai clinique moins de 70 jours après la séquence du virus, ce qui a réduit d’un an le processus de développement. Depuis lors, deux sociétés pharmaceutiques américaines, Moderna et Pfizer, ont publié des données préliminaires montrant que leurs vaccins généraient des réponses immunitaires sans provoquer d’effets secondaires graves.

Cela pourrait mettre les entreprises sur la bonne voie pour terminer leurs essais humains en octobre, dans le scénario le plus optimiste. Mais les scientifiques et les experts en santé publique s’inquiètent de la volonté de commercialiser un vaccin avant que les données ne montrent clairement qu’il est sûr et efficace.

Pour apaiser ces inquiétudes, Moderna et Pfizer – ainsi que la société pharmaceutique américaine Johnson & Johnson et la société pharmaceutique française Sanofi – se préparent à publier une déclaration commune qui promet de faire passer la sécurité avant la vitesse.

La déclaration pourrait être publiée dès la semaine prochaine, selon le Wall Street Journal, qui en a obtenu un premier exemplaire. Dans le projet, les entreprises s’engagent à ne demander l’approbation d’urgence de la FDA pour leurs vaccins candidats qu’après que les essais finaux sur l’homme montrent «des preuves substantielles de sécurité et d’efficacité».

Une phrase du projet se lit comme suit: « Nous pensons que cet engagement contribuera à assurer la confiance du public dans les vaccins COVID-19 qui peuvent finalement être approuvés et le respect du processus scientifique et réglementaire rigoureux par lequel ils sont évalués. »

La plupart des experts conviennent qu’il y a peu d’espoir qu’un vaccin contre le coronavirus soit prêt avant 2021. Mais le président Donald Trump a suggéré le contraire: Vendredi, Trump a déclaré qu’un vaccin contre le coronavirus serait probablement disponible pour distribution le mois prochain, selon le Washington Post. Trump a précédemment déclaré qu’un vaccin pourrait devenir disponible « juste autour » de l’élection présidentielle du 3 novembre.

« Je me précipite. Je le suis. Je pousse tout le monde », a déclaré Trump à l’animateur de radio Geraldo Rivera dans une interview le 6 août.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis sont prêts pour ce scénario: l’agence a demandé aux responsables de la santé publique dans les 50 États de se préparer pour la distribution des vaccins d’ici la fin octobre. Le directeur du CDC, Robert Redfield, a déclaré que l’objectif était d’être en avance sur le match. L’agence s’attend à ce qu’un ou plusieurs vaccins soient prêts d’ici novembre ou décembre.

Pourtant, les experts en santé publique craignent que l’administration Trump ne précipite le délai avant que les chercheurs ne sachent si un vaccin produit des effets secondaires indésirables. Certains responsables de la Maison Blanche pensent que les perspectives de réélection de Trump dépendent de la mise sur le marché d’un vaccin, a rapporté l’Associated Press en juillet.

Evan Vucci / Presse associée

Le Dr Barney Graham, directeur adjoint du Vaccine Research Center des National Institutes of Health, s'entretient avec le président Donald Trump lors d'une visite de laboratoire le 3 mars 2020 à Bethesda, Maryland.

« Ce calendrier du déploiement initial à la fin du mois d’octobre est profondément inquiétant pour la politisation de la santé publique et les ramifications potentielles de la sécurité », a déclaré mercredi Saskia Popescu, épidémiologiste à l’Université de l’Arizona, au New York Times. « Il est difficile de ne pas voir cela comme une poussée pour un vaccin pré-électoral. »

Dans des circonstances normales, les vaccins mettent 10 ans ou plus à se développer et à être approuvés. L’effort de l’administration Trump pour accélérer et financer la recherche sur les vaccins, Operation Warp Speed, espère fournir 300 millions de doses d’un vaccin sûr et efficace contre le coronavirus d’ici au moins janvier 2021. Le programme fabrique six vaccins candidats en grandes quantités alors que les essais cliniques sont toujours en cours. .

«Je m’inquiète même du nom d’Opération Warp Speed, car il suggère que la vitesse est le facteur déterminant par opposition à la science», a déclaré le Dr Leana Wen, professeur de santé publique à l’Université George Washington, qui était auparavant commissaire à la santé de Baltimore. a déclaré à Business Insider.

Lors d’une conférence de presse en ligne jeudi, le Dr Jeanne Marrazzo, directrice de l’Université de l’Alabama à la division des maladies infectieuses de Birmingham, a déclaré qu’il faudrait au moins jusqu’au début de 2021 pour savoir si un vaccin était sûr et efficace.

« Les gens sont extrêmement préoccupés par la sécurité des vaccins depuis des décennies et nous avons passé d’innombrables heures, d’innombrables conférences de presse, d’innombrables réunions, à essayer de leur assurer que nous avons fait de notre mieux pour nous assurer que chaque vaccin que nous administrons est sûr », Marrazzo m’a dit. « Ce n’est pas ça. C’est exactement le contraire de ça donc ça me rend très inquiet. »

