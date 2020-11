De gauche à droite: Héctor Magnetto, Paolo Rocca, Jaime Campos, Enrique Cristofani, Alfredo Coto et Federico Braun. Le ministre de l’Économie a reçu les principaux membres de l’Association des entreprises argentines dans son bureau

Un petit groupe d’entrepreneurs du Association d’affaires argentine (AEA) a tenu une réunion avec le ministre de l’Économie, Martin Guzman, dans lequel les représentants du secteur privé ont exprimé diverses préoccupations concernant la situation économique alors qu’ils quittaient le Palacio de Hacienda satisfaits de la bonne disposition du fonctionnaire pour échanger des opinions.

L’ordre du jour de la réunion, comme Infobae l’a appris, comportait deux questions principales dans lesquelles il y avait plus de coïncidences que de désaccords: la priorité de conclure un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) sans délai et la nécessité pour l’Argentine de parvenir à consensus solide pour parvenir à une sortie de crise. Cette référence a amené la réunion à survoler la demande “d’un accord qui englobe tous les secteurs politique, économique, médiatique et social” que le vice-président a formulée la semaine dernière Cristina Fernández de Kirchner par une lettre. Bien que cette lettre n’ait pas été spécifiquement discutée, il a été clairement indiqué que les accords font partie de la voie à suivre.

Pendant une heure et demie et sur un ton très cordial, le ministre de l’Économie a reçu le président de l’AEA dans son cabinet, Jaime Campos et une délégation composée de personnalités du monde des affaires: Paolo Rocca, de Organización Techint; Hector Magnetto, du Grupo Clarín; Carlos Miguens, du groupe Miguens; Frédéric Braun, de La Anónima; Alfredo Coto, de Supermercados Coto; Maria Luisa Macchiavello, de Droguería del Sud; Alberto Grimoldi, de Grimoldi SA et Enrique Cristofani, de Banco Santander. Ils ont tous participé à la conférence. Guzmán, pour sa part, était accompagné du sous-secrétaire aux relations institutionnelles du ministère de l’Économie, Rodrigo Ruete.

Lors de la réunion entre l’AEA et le ministre de l’Économie, l’accord des deux parties sur la nécessité de conclure l’accord avec le FMI à court terme a été révélé

C’est le ministre qui a ouvert le jeu avec une première présentation dans laquelle il a détaillé les trois points centraux de sa gestion. Premièrement, l’accord conclu avec les créanciers extérieurs pour restructurer la dette publique. Deuxièmement, la présentation du budget 2021, avec les orientations que le gouvernement aspire à aider à la normalisation financière. Finalement, la négociation avec le FMI qui va s’accélérer à la mi-novembre lorsqu’une mission de l’organisation arrive à Buenos Aires, qui, contrairement à la mission d’octobre, sera plus étendue et approfondie pour aborder un nouveau programme.

Des sources de l’AEA ont expliqué que la coïncidence des deux parties sur la nécessité de conclure cet accord à court terme était exposée. Et que La réunion s’est poursuivie par un échange ouvert d’opinions dans lequel il n’y avait pas de demandes de Guzmán, qui était enclin à écouter les arguments des hommes d’affaires. “Guzmán a écouté plus qu’il n’a parlé”, a déclaré l’un des participants, qui a souligné la bonne disposition du ministre. Cependant, il a réitéré aux hommes d’affaires ce que le gouvernement défend: une forte dévaluation apporterait plus de problèmes que de solutions.

Le programme que l’AEA a présenté au ministre comprenait certaines demandes telles que l’importance de donner de la prévisibilité à l’économie, la nécessité pour le budget de contenir des objectifs pluriannuels comme moyen de parvenir à l’équilibre budgétaire et la préoccupation quant à la nécessité de réduire, au moins progressivement, les impôts ayant des effets de distorsion. Les hommes d’affaires ont également transmis, sous forme de déclaration de principes, leur position concernant le rôle central du secteur privé en tant que générateur d’emplois et d’innovation et la nécessité pour l’État de jouer un rôle moderne.

Le concept a résonné à une époque où le débat public en Argentine traverse des questions fondamentales, comme le respect de la propriété privée. Et à la fois, Le ministre a glissé quelque chose qui sonnait plus que bien devant les oreilles des interlocuteurs, même sans être une promesse concrète: il y aura un effort de la part du gouvernement pour rendre le déficit budgétaire inférieur à 4,5% du PIB proposé dans le projet de budget 2021.

