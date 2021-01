01/04/2021 Aitana Sánchez Gijón et Miguel Ángel Muñoz seront les présentateurs des 26 Prix José María Forqué. MADRID, 4 (CHANCE) La saison des prix du cinéma commence officiellement dans notre pays le 16 janvier, avec la remise des prix José María Forqué. La 26e édition de ces prix prestigieux se tiendra au Palais municipal d’Ifema (Madrid) et, à un peu plus d’une semaine, on connaît de plus en plus de détails sur l’événement attendu, dans lequel se rassemblent les acteurs et actrices les plus populaires. prestigieux de notre cinéma. EUROPE ESPAGNE SOCIETY JOSÉ MARÍA FORQUÉ AWARDS

La saison des récompenses cinématographiques commence officiellement dans notre pays le 16 janvier, avec la remise des prix José María Forqué. La 26e édition de ces prix prestigieux se tiendra au Palais municipal d’Ifema (Madrid) et, à un peu plus d’une semaine, on connaît de plus en plus de détails sur l’événement attendu, dans lequel se rassemblent les acteurs et actrices les plus populaires. prestigieux de notre cinéma.

En premier lieu, les présentateurs du gala – qui peut être vu en direct sur La 1 de TVE – Aitana Sánchez Gijón et Miguel Ángel Muñoz, qui répètent depuis quelques jours à travers des appels vidéo pour que tout se passe parfaitement dans l’un des grandes nuits de l’industrie cinématographique espagnole.

En outre, le Gala présentera des performances en direct de deux des artistes les plus titrés aujourd’hui, Pablo López et Pablo Alborán, qui mettront la note musicale à la nuit avec leurs derniers tubes, “Unikornio” et “Vertigo”, respectivement. avec ceux qui promettent de donner la chair de poule à ceux qui assistent à ce festival du film espagnol, qui se tiendra dans le respect de toutes les restrictions de la pandémie sanitaire.

En plus des performances musicales, le gala des Forqué Awards sera plein d’humour grâce à deux invités d’exception: les comédiens José Juan Vaquero et Sara Escudero, qui feront rire tout le monde avec leurs discours tout au long de la nuit.

Cette cérémonie marquera le coup d’envoi de la saison des récompenses du cinéma espagnol, et dans ce cadre, les longs métrages Adú, Akelarre, Rosa’s Wedding et Girls aspirent à remporter le prix du meilleur film. De plus, les séries Anti-riot, La casa de papel, Patria et Veneno concourront pour le prix de la meilleure série, une nouveauté cette année dans les nominations aux Forqué Awards.

De leur côté, Fernando Colomo et Beatriz de la Gándara recevront la médaille d’or, décernée ex aequo pour la première fois. Ainsi, les deux cinéastes prennent le témoignage d’autres grandes personnalités qui ont été récompensées par ce prix comme José Luis Borau, Fernando Trueba, Agustín Almodóvar, Santiago Segura, Carlos Saura ou Gonzalo Suárez.

De plus, ce sera la nuit où nombre de nos acteurs et actrices reviendront se déguiser après le début de la crise sanitaire qui a secoué notre pays en mars dernier, mais pour commenter les regards spectaculaires dont nous sommes sûrs. Les visages les plus populaires de notre cinéma sont surprenants, il faudra attendre le 16.