BERLIN (AP) – Les procureurs allemands ont déclaré mardi avoir perturbé ce qu’ils croyaient être le plus grand marché illégal du darknet et arrêté son opérateur présumé.

Le marché comptait près de 500 000 utilisateurs et plus de 2 400 fournisseurs, ont indiqué les procureurs. Ils ont précisé que toutes sortes de médicaments, de monnaie contrefaite, de cartes de crédit volées ou falsifiées, de cartes SIM anonymes pour téléphones portables et de logiciels malveillants y étaient proposés.

Le marché virtuel illégal, connu sous le nom de DarkMarket, a été fermé lundi, ont déclaré les procureurs de la ville de Coblence.

Dans le cadre de leur enquête de plusieurs mois, les procureurs allemands ont été assistés par les autorités américaines et les polices australienne, britannique, danoise, suisse, ukrainienne et moldave.

Ils ont ajouté que le marché traitait plus de 320000 transactions et que les crypto-monnaies Bitcoin et Monero d’une valeur de plus de 140 millions d’euros (170 millions de dollars) étaient échangées contre l’échange.

Les Darknets sont des réseaux qui occupent une partie du Web et ne sont accessibles qu’avec des outils spécialisés qui cachent l’identité.

L’opérateur présumé de DarkMarket, un Australien de 34 ans, a été arrêté près de la frontière germano-danoise. Les procureurs ont déclaré qu’un juge avait ordonné qu’il reste en détention dans l’attente d’éventuelles accusations formelles et qu’il n’avait fourni aucune information aux enquêteurs.

Les procureurs allemands ont déclaré que plus de 20 serveurs avaient été saisis en Moldavie et en Ukraine. Ils espèrent trouver des informations sur ces serveurs sur les autres acteurs du marché.

Les procureurs ont déclaré que le raid sur DarkMarket découlait d’une enquête sur un centre de traitement de données installé dans un ancien bunker de l’OTAN dans le sud-ouest de l’Allemagne qui abritait un trafic de drogue et d’autres activités illégales. Il a été fermé en 2019.

Ce centre abritait DarkMarket à un moment donné.