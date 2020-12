15 minutes. Un groupe de procureurs généraux américains, dirigé par la new-yorkaise Letitia James, a exhorté vendredi le Congrès du pays à mettre de côté des fonds et à réglementer les régimes d’assurance maladie pour garantir que tous les Américains aient accès à un vaccin gratuit contre le covid-19. avec un accent particulier sur les communautés les plus touchées par la population, comme les Noirs ou les Latino.

“La fin de la pandémie de COVID-19 est en vue, mais nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette maladie sans un accès équitable au vaccin”, a déclaré James dans un communiqué qui a également été signé par 12 autres procureurs généraux du pays.

<< Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle économique à ce que les personnes recevant ce vaccin salvateur, en particulier dans les communautés les plus dévastées par la pandémie. Chaque personne dans ce pays mérite un accès gratuit et rapide aux vaccins, et nous nous engageons à que cela se produise », a-t-il ajouté.

Je dirige une coalition exhortant le Congrès à garantir que toute personne vivant aux États-Unis puisse obtenir un vaccin # COVID19 sans frais. Nous devons nous assurer qu’il n’y a pas d’obstacles économiques à la réception de ce vaccin vital, en particulier dans les communautés les plus dévastées par la pandémie. – NY AG James (@NewYorkStateAG) 4 décembre 2020

Des rapports récents indiquent que 16% des adultes américains n’ont pas d’assurance maladie; 19% d’entre eux sont assurés via Medicare (un programme national pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes handicapées), et 21% via Medicaid (pour les personnes à faible revenu), rappelle le texte.

L’étude souligne également que les Américains qui utilisent Medicare, Medicaid ou qui n’ont pas d’assurance sont plus susceptibles d’être des personnes de couleur, qui ont également été les communautés les plus touchées par la pandémie.

Trois actions

Plus précisément, il souligne que la population noire américaine avait un taux de mortalité trois fois supérieur à celui de leurs concitoyens blancs.

Alors que les Latinos ont enregistré trois fois plus d’infections que la population blanche, en plus d’un taux d’hospitalisation nettement plus élevé.

Dans une lettre envoyée au Congrès américain, les procureurs soulignent trois actions à entreprendre: officialiser l’accès gratuit au vaccin dans les services Medicare et Medicaid; ordonner que le Fonds des fournisseurs d’aide (qui permet aux personnes sans assurance maladie d’avoir accès au vaccin) couvre toutes les dépenses nécessaires, y compris le transport vers les centres médicaux; et fournir plus de fonds aux États pour leurs programmes de distribution de vaccins.

Le texte souligne que le coût exact de la vaccination des patients n’est pas encore connu. Mais des études montrent que les personnes assurées par Medicaid ont des taux d’inoculation inférieurs à ceux qui ont une assurance privée.

Avec le procureur général de New York, ses homologues de Californie, du Colorado, du Delaware, du district de Columbia, d’Hawaï, de l’Illinois, de l’Iowa, du Maine, du Massachusetts, du Rhode Island, de Virginie et de Washington signent la pétition.

Les États-Unis ont 14.112.439 cas enregistrés de covid et 276.088 décès, plus que tout autre pays dans le monde.