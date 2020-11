Culture du manioc en Colombie. Photo: Corpoica.

De la région d’Ariari, dans le département du Meta, des dizaines de producteurs de manioc craignent que leur récolte soit perdue en raison de la baisse de la demande. De même, les producteurs de maïs blanc de Córdoba ont indiqué que leurs cultures étaient endiguées.

Le porte-parole national de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez, a expliqué au journal El Tiempo que l’inconfort des cultivateurs n’est pas seulement dû aux paperos, et il a souligné que la situation qui existe dans différents secteurs du champ est liée à l’impact économique causé par la pandémie

«Ce que nous avons aujourd’hui, c’est une offre excédentaire laissée par la pandémie. Pour sortir de cette crise, le gouvernement doit profiter aux producteurs, ne pas proposer des prix plus bas et acheter à bas prix à des étrangers, car cela finit par tout compliquer », a déclaré le dirigeant.

Steven Navarro, un producteur de manioc dans le département du Meta, a déclaré au journal que Un sac de 32 kilos de manioc, qui se vendait autrefois 20 000 pesos, ne coûte aujourd’hui sur le marché que 10 000 dollars au maximum.

“Ils m’ont confirmé que certains producteurs recherchaient quelqu’un avec des tracteurs pour détruire les récoltes, car la vérité est que cela n’a aucun sens de cultiver pour perdre”, a déclaré Navarro, qui a rappelé qu’en 2018, ils avaient fait de même en raison du manque de marché pour le tubercule. .

Le manioc n’est pas non plus le seul secteur touché. OUUne vidéo que Navarro a partagée avec El Tiempo montre comment les producteurs de goyave, le 31 octobre, ont dû laisser le fruit traîner, car sa commercialisation a généré des pertes. Les prix de vente sont très bas et l’argent de la collecte ne génère pas de profit, soutiennent les agriculteurs. «Il vaut mieux la laisser perdre», dit un producteur dans la vidéo.

Dans une autre partie du pays, Alejandro Agámez, 47 ans, producteur de maïs blanc à Cordoue, Il a assuré qu’il avait actuellement environ 120 tonnes de barrages.

“Je n’attends pas de subvention, ce que je veux, c’est vendre mon produit au juste prix, j’ai besoin de vendre”, a souligné l’agriculteur, qui a affirmé que l’inconvénient est que les prix proposés pour le produit ne compensent pas les coûts de production.

Agámez, a déclaré aux médias que la pandémie n’était pas le seul problème des agriculteurs colombiens, “Ceci, mis à part la pandémie, vient du fait que le maïs qu’ils apportent de l’étranger est moins cher, donc les entreprises qui nous ont achetés ne le font plus.”

Barrage de la récolte de maïs blanc à Cordoue. Photo par Alejandro Agámez.

Le porte-parole de la Fédération nationale des producteurs de céréales, de légumineuses et de soja (Fenalce), Henry Vanegas, a expliqué que plusieurs entreprises ont préféré acheter des produits importés, car elles ne pratiquent pas de droits de douane et, lorsque la récolte a commencé dans le pays, elles n’ont pas pu trouver quelqu’un à qui les vendre. et moins pour les prix qui sont justes.

“Dans le pays, ils ont stimulé l’achat de produits importés en supprimant les tarifs et ce qu’ils causent, c’est que personne n’achète la production agricole nationale, qui affecte les cultures de plantain, de maïs blanc et de haricots à Putumayo. C’est une situation qui se produit également avec les fraises et les mûres », a déclaré Vanegas à El Tiempo.

