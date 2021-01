Care Price aura une augmentation de prix moyenne de 5,6% à partir de mardi et comprendra 260 nouveaux produits. L’autre schéma de gel des valeurs dans les gondoles -Prix maximum- aura une liste plus courte à partir de demain et pourrait avoir des augmentations autorisées par le pouvoir exécutif dans les semaines à venir. Ce programme se poursuivra pendant toute la durée de l’urgence du coronavirus mais comportera moins d’articles.

Les nouveaux prix des soins comprendront treize catégories de produits qui n’étaient pas répertoriés auparavant, tels que sucre, hamburgers, sel, yogourt, tomates et maïs en conserve, rasoirs, collations, cahiers et feuilles de rechange, alfajores, nourriture pour animaux et gants en latex.

Parallèlement à leur intégration dans le programme traditionnel -qui est en vigueur depuis sept ans-, le gouvernement poursuivra la radiation des prix maximaux, un dispositif qui n’était pas volontaire (contrairement à Precious Care) et qui a instauré au début de la pandémie un gel total de la valeur de milliers de biens.

Le désarmement progressif de ce programme était l’une des revendications des hommes d’affaires du secteur, qui a accepté d’ajouter plus de produits à Care Price en échange de ne pas maintenir certains prix fixes.

La nouvelle étape des Care Price connaîtra une augmentation consensuelle avec les entreprises Il sera inférieur à celui annoncé la semaine dernière par le ministère du Développement productif, même s’il n’atteindra pas 800 produits dans un proche avenir, qui était le catalogue initialement prévu pour cette première partie de l’année.

La nouvelle liste de prix

Le catalogue actuel jusqu’en avril comprendra 38 grandes marques qui ne faisaient pas auparavant partie du programme. Dans les treize nouveaux articles, il y aura “plus de variété de marques, d’arômes et de parfums du même type d’article”, ont expliqué des sources du ministère du Commerce intérieur.

En revanche, la nouvelle liste triple la quantité de laits longue conservation, passant de quatre à douze produits. En général, le produit laitier a augmenté sa présence et passera de 58 à 82 produits dans le panier de Care Price.

La liste de prix officielle comprend également des produits jugés essentiels dans le cadre de la pandémie, principalement l’hygiène (eau de Javel, gel alcoolisé, savons, nettoyants antibactériens, chiffons, gants, etc.). Ce panier particulier contiendra près de 60 produits contre 30 jusqu’à aujourd’hui.

En revanche, il restera quatre coupes de viande (colonne vertébrale, viande hachée, rosbif et couverture barbecue), bien que les négociations avec les réfrigérateurs pour parvenir à un accord de prix pour une douzaine de variétés se poursuivent de manière différente, en dehors de Price Care.

