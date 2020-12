Boîtes de vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 prêtes à être expédiées à l’usine de fabrication de Pfizer Global Supply Kalamazoo à Portage, Michigan, États-Unis, le 13 décembre 2020. Morry Gash / Pool via REUTERS

MADRID, 14 décembre (.) – L’Ibex-35 a ouvert lundi avec des hausses, changeant le ton à la baisse de la semaine précédente malgré l’incertitude toujours entourant le Brexit, le début des vaccinations en Europe et aux États-Unis fournissant espère des économies qui cherchent à éviter des fermetures plus sévères.

Après que les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE se sont terminés dimanche par une nouvelle prolongation des négociations pour parvenir à un accord commercial, Londres a de nouveau insisté lundi pour rester à la table des négociations, tandis que Bruxelles considérait qu’un accord était encore possible. .

En revanche, les progrès en matière de vaccins contre le coronavirus ont encouragé les investisseurs, après le début des premières expéditions aux États-Unis dans une campagne historique pour vacciner plus de 100 millions de personnes d’ici fin mars.

“Le vaccin a fourni et continuera probablement de fournir une impulsion au marché qui permet aux investisseurs de regarder au-delà des niveaux records de cas, d’hospitalisations et de décès”, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note aux clients.

Ainsi, à 08h05 GMT ce lundi, l’indice boursier espagnol a progressé de 121,80 points, 1,51%, à 8184,40 points, tandis que l’indice des grandes valeurs européennes FTSE Eurofirst 300 progressait de 0, 79%.

“Après la forte hausse depuis novembre et la rotation des investisseurs vers les secteurs plus cycliques, nous n’excluons pas certaines prises de bénéfices, une démarche cohérente avec notre idée que l’efficacité des vaccins de Pfizer, Moderna et Astrazeneca donne de la visibilité à la reprise. (Il y a de la lumière au bout du tunnel), mais cette reprise sera lente et instable », ont déclaré les analystes de Renta4 dans un rapport de pré-ouverture.

Dans le secteur bancaire, Santander a progressé de 2,52%, BBVA de 1,81%, Caixabank de 3,09%, Bankia de 2,80%, Sabadell de 3,09% et Bankinter réévalué 2,18%.

Parmi les grands titres non financiers, Telefónica a obtenu 1,63%, Inditex a progressé de 2,20%, Iberdrola s’est apprécié de 0,44%, Cellnex a gagné 0,08% et la compagnie pétrolière Repsol a augmenté de 1,64%. .

En haut du tableau, les espoirs de vaccins ont été le moteur des secteurs du voyage et du tourisme. La holding aérienne anglo-espagnole IAG a gagné 4,48%, tandis que l’opérateur aéroportuaire Aena a obtenu 1,69%, le groupe de réservation Amadeus a apprécié 1,69% et la société hôtelière Meliá a ajouté 2,00%.

(Information d’Andrea Ariet; édité par Jose Elías Rodríguez)