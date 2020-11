Dans l’image, Joe Biden, le président élu américain . / EPA / JIM LO SCALZO

Washington, 12 novembre . .- Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a remporté les élections présidentielles de la semaine dernière en Arizona, comme l’ont confirmé jeudi les réseaux NBC, CNN et CBS ou le journal The New. York Times.

Des médias tels que le réseau Fox News, la station NPR ou l’agence AP, ont projeté l’Arizona pour Biden le même soir d’élection lorsque le démocrate a mené par 200000 voix au président actuel Donald Trump.

Cependant, les autres médias ont jugé cette décision prématurée et la vérité est que cette marge a été réduite de jour en jour alors que le décompte progressait jusqu’aux 11 434 voix actuelles, le vote étant pratiquement terminé.

Le fait qu’il s’agisse précisément de Fox News, le média préféré de Trump, le premier à projeter la victoire démocrate en Arizona, a mis en colère le président, convaincu de ses possibilités de renverser le résultat.

Biden a maintenant 1668664 voix (49,4%) contre 1657250 de Trump (49,06%).

C’est la première fois qu’un candidat démocrate à la présidentielle gagne dans l’État d’Arizona depuis que l’ancien président Bill Clinton l’a fait en 1996.

Avec la confirmation de l’Arizona pour Biden, le démocrate ajoute 290 délégués au collège électoral, dépassant les 270 qui l’ont fait président élu, tandis que Trump en a 217.

Un gagnant n’a pas encore été déclaré dans deux États, la Caroline du Nord, dirigée par Trump, et la Géorgie, avec Biden comme favori.

Bien que Biden ait été déclaré vainqueur des élections samedi en dépassant 270 délégués, Trump n’a pas encore reconnu sa défaite et a dénoncé sans preuve la fraude électorale à son encontre.

Le président sortant a bloqué le processus de transition vers le nouveau gouvernement et a intenté des poursuites devant les tribunaux de divers États pour invalider les votes et retourner les résultats devant les tribunaux.