(Bloomberg) – Les propriétaires de Hong Kong Life Insurance Ltd. relancent une vente de l’entreprise après la rupture d’un accord il y a plus de deux ans, selon des personnes proches du dossier.

Une vente de Hong Kong Life, dont les propriétaires incluent OCBC Wing Hang Bank Ltd., pourrait rapporter de 400 à 500 millions de dollars, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifiés car l’affaire est privée. Citigroup Inc. aide à trouver un acheteur pour l’entreprise, ce qui a suscité un intérêt préliminaire de la part d’autres assureurs, ont déclaré les gens.

Cela marquerait au moins la troisième tentative des propriétaires de quitter l’entreprise, ont déclaré les gens. Un précédent accord de vente des opérations au fonds d’investissement First Origin International Ltd. pour 914 millions de dollars a été résilié en 2018 car les conditions de clôture n’avaient pas été remplies.

La concurrence intense sur le marché de l’assurance de Hong Kong, ainsi que l’instabilité économique au milieu de la politique locale et de la pandémie de Covid-19, ont pesé sur la valorisation de l’entreprise, ont déclaré les gens.

Fondée en 2001, Hong Kong Life propose des produits d’assurance allant des polices d’assurance-vie aux régimes médicaux et de retraite, selon son site Web. Ses propriétaires comprennent également Asia Insurance Co., Chong Hing Bank Ltd., CMB Wing Lung Bank Ltd. et Shanghai Commercial Bank Ltd.

Les considérations sont encore préliminaires et les propriétaires pourraient décider de conserver l’entreprise, ont déclaré les gens. Un représentant d’Oversea-Chinese Banking Corp., la société mère d’OCBC Wing Hang, a refusé de commenter, tandis qu’un représentant de Citigroup a également refusé de commenter. Les représentants d’Asia Insurance, de Chong Hing Bank, de Hong Kong Life et de Shanghai Commercial Bank n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.