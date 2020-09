NATIONS UNIES (AP) – La première réunion virtuelle des dirigeants mondiaux de l’ONU devait commencer mardi avec des discours préenregistrés de certaines des plus grandes puissances de la planète, maintenues chez elles par la pandémie de coronavirus qui sera probablement un thème dominant à leur rassemblement vidéo cette année.

Parmi les personnes attendues mardi, figurent le président américain Donald Trump et le président brésilien Jair Bolsonaro, dont les pays ont respectivement enregistré le nombre de décès par coronavirus le plus élevé et le deuxième plus élevé. Le président chinois Xi Jinping, pays d’origine du virus, et le président russe Vladimir Poutine, qui a soulevé des sourcils internationaux avec son développement rapide de vaccins, sont également sur le pont.

Après la session d’introduction de lundi marquant le 75e anniversaire de l’ONU, l’événement central de la réunion – les discours de chacun de ses 193 pays membres – débutera mardi. Ils servent traditionnellement de plate-forme aux pays pour vanter les réalisations, rechercher un soutien, attiser les rivalités et exprimer des points de vue sur les priorités mondiales.

Cette année, la plate-forme est en ligne et il y a une nouvelle priorité urgente dans la pandémie qui a tué plus de 960 000 personnes dans le monde.

«Lorsque nous nous sommes rencontrés à New York il y a un an, personne n’aurait pu imaginer que 2020 organiserait un crash test aussi puissant pour notre monde», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans son discours vidéo pour la commémoration de l’anniversaire de lundi.

Selon la coutume, le Brésil parle en premier et les États-Unis en second lieu en tant que pays hôte dans le «débat général» de la réunion annuelle, qui est généralement moins un dialogue qu’une série de déclarations.

Le coronavirus a infligé de lourds péages aux deux pays, près de 200000 personnes aux États-Unis et plus de 136000 au Brésil, selon les statistiques recueillies par l’Université Johns Hopkins.

Bolsonaro et Trump ont tous deux été en désaccord, au moins à certains moments, avec les gouverneurs et les experts en santé au sujet de la pandémie et ont souligné les conséquences économiques des fermetures.

Les deux sont également confrontés à de nombreux autres problèmes qui retiennent l’attention du monde, notamment les projets de Bolsonaro de développer l’Amazonie et la décision de Trump en 2018 de retirer les États-Unis de l’accord nucléaire de l’Iran avec les puissances mondiales. Washington a franchi une nouvelle étape ce week-end avec une déclaration unilatérale et contestée selon laquelle toutes les sanctions de l’ONU assouplies dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015 avaient été rétablies, organisant une confrontation probable à l’assemblée – où le discours de l’Iran est également prévu mardi.

L’histoire continue

Il en va de même pour la Turquie, un jour après que le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l’ONU avait «échoué pendant la pandémie».

Le virus a été détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine, à la fin de l’année dernière. Après avoir construit des hôpitaux de campagne et imposé un verrouillage draconien de 76 jours pour combattre le virus là-bas, la Chine a déclaré récemment qu’elle voyait relativement peu de cas, principalement parmi les personnes arrivant d’autres pays. La Chine, la nation la plus peuplée du monde, a signalé plus de 4 700 décès.

La Russie, où le bilan est de plus de 19000 morts, est devenue le mois dernier le premier pays à approuver un vaccin contre le virus COVID-19. Le président russe Vladimir Poutine a sonné le glas de ce développement, affirmant que l’une de ses filles adultes avait déjà été vaccinée. Mais les experts internationaux de la santé ont exprimé leur prudence sur l’efficacité et la sécurité du vaccin en raison du petit échantillon de l’étude et d’autres limites.

Un nombre record de chefs d’État et de gouvernement prendront la parole lors de la réunion virtuelle, plutôt que d’envoyer des ministres ou des diplomates. C’est une bonne chose, « mais l’idée que les premiers ministres et les présidents vont être assis à la maison avec un seau de pop-corn à regarder les discours télévisés de l’autre est un peu ridicule », a déclaré Richard Gowan, qui supervise les questions de l’ONU pour Crisis Group, un Think tank basé à Bruxelles.

Pourtant, l’ambassadeur allemand à l’ONU, Christoph Heusgen, voit l’assemblée comme une chance pour une rencontre mondiale des esprits lorsque cela est plus que jamais nécessaire.

«Même dans un format numérique, l’AGNU-75 est une opportunité – en particulier face aux conflits internationaux et aux défis dramatiques tels que le changement climatique ou le COVID-19», a-t-il déclaré.