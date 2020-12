Les Pumas affronteront l’Australie (@lospumas)

À partir de 5h45 (heure argentine), Les Pumas ils joueront avant Australie pour le dernier jour des Trois Nations. Le jeu peut être suivi par ESPN 2 et ESPN Play.

Ce sera un match spécial pour l’équipe dirigée par Mario Ledesma. Tout d’abord, ce sera la fin d’un tournoi qui a commencé avec un triomphe historique sur Tous les noirs et un match nul contre les Wallabies eux-mêmes, mais cela se termine avec l’équipe impliquée dans un conflit contre la direction de l’Union argentine de rugby après le scandale qui a été généré avec l’apparition de certains anciens messages sur les réseaux sociaux de trois membres de l’équipe argentine.

Il y a moins d’une semaine, Los Pumas ont été ciblés sur les réseaux sociaux et par le monde du sport après la hommage rendu à Diego Maradona quelques jours après sa mort. Lors de la défaite 38-0 contre la Nouvelle-Zélande, l’équipe nationale ne portait qu’un ruban noir sur son maillot, tandis que les Men in Black arboraient un maillot avec le numéro 10 et le nom de l’icône du football argentin avant de commencer leur haka classique.

Après ce qui s’est passé, et dans une vidéo à laquelle toute l’équipe a participé, l’équipe argentine s’est excusée pour ce qui s’est passé. Alors que tout semblait s’être calmé, l’apparition de publications faites il y a plus de huit ans avec des commentaires racistes et xénophobes a relancé la polémique avec l’équipe masculine de rugby. Le capitain Pablo Matera, Guido Petti et Santiago Socino Ils ont été suspendus par l’UAR, qui a ouvert un processus disciplinaire et les a retirés de l’équipe pour le dernier match des Trois Nations contre l’Australie, mais après 48 heures, ils ont levé la sanction.

Pablo Matera était l’un des acteurs visés par d’anciens commentaires discriminatoires sur les réseaux sociaux (AP Photo / Rick Rycroft)

Face à ce scénario, c’est le même entraîneur qui a confirmé qu’au-delà de la suspension imposée par l’Union dans un premier temps, ils ne seront pas du match lors du match contre l’équipe australienne qui se jouera au stade de Westbank. , situé à Parramatta, ville de Sydney.

Face au duel ce matin, l’ouverture Nicolas Sanchez, auteur de tous les points de Los Pumas jusqu’à présent dans ces Trois Nations, rejouera dès le départ. Sur le chemin de la définition de la compétition, il est valable d’indiquer que les All Blacks étaient à un pas d’être sacrés champions après 38-0 contre l’Argentine la semaine dernière. La seule façon pour les Néo-Zélandais de ne pas remporter le titre est si l’Australie remporte une victoire avec une marge de 101 points ou si les Argentins font de même avec 93 points dans le score final.

Formations possibles

Australie: Reece Hodge; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami et Marika Koroibete; James O’Connor et Nic White; Michael Hooper (c), Harry Wilson et Ned Hanigan; Matt Philip et Rob Simmons; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa et Scott Sio. Entraîneur: Dave Rennie.

Suppléants: Folau Fainga’a, Angus Bell, Taniela Tupou, Lukhan Salakaia-Loto, Rob Valetini, Jake Gordon, Irae Simone, Tom Banks.

Argentine: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente (c) et Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez et Felipe Ezcurra; Facundo Isa, Rodrigo Bruni et Santiago Grondona; Marcos Kremer et Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya et Nahuel Tetaz Chaparro. Entraîneur: Mario Ledesma.

Suppléants: José Luis González, Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Francisco Gorrissen, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti et Santiago Chocobares.

Arbitre: Ben O’Keeffe (Nouvelle-Zélande)

Temps: 5.45 (heure de l’Argentine)

Stade: Westbank, Parramatta, Sydney

la télé: ESPN 2 et ESPN Play

J’ai continué à lire:

Mario Ledesma a raconté comment les Pumas ont vécu le scandale et ont défendu Matera: “La meilleure décision que j’ai prise a été de le nommer capitaine”

Ce que dit la déclaration de l’UAR qui annule les sanctions contre Los Pumas Pablo Matera, Guido Petti et Santiago Socino