La Argentine Rugby Union a envoyé au gouvernement uruguayen une lettre dans laquelle il a souligné son merci d’avoir pu s’entraîner là-bas alors que l’Argentine était toujours sous stricte quarantaine.

La lettre, adressée au président Luis Lacalle Pou, souligne que “les conditions sanitaires difficiles” dans notre pays ont empêché le développement normal des sessions de formation pour les personnes sélectionnées. Donc, Il a fallu demander l’aide des autorités uruguayennes pour préparer le tournoi des Trois Nations.

Dans cette compétition, qui se déroule à Sydney, en Australie, Los Pumas a réalisé un exploit historique: pour la première fois, ils ont battu l’équipe nationale de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, par 25-15.

Les Argentins ont particulièrement souligné les efforts du secrétaire national aux sports de l’Uruguay, Dr Sebastián Bauzá, et le sous-secrétaire national aux sports, Dr Pablo Ferrari, ce qui a facilité l’entrée de concurrents dans le pays. L’ambassadeur uruguayen à Buenos Aires a également joué un rôle fondamental, Carlos Enciso.

“Le développement de ce sport dans la région se développe rapidement et de manière significative, mais le monde traverse une pandémie impensable et triste, et face à tant d’adversité, recevoir ce geste de chaleur et de soutien est aujourd’hui une raison de joie pour nous”dit le texte, qui porte la signature du président de l’UAR, Marcelo Rodríguez.

En guise de conclusion, les Pumas ont assuré que Ils «se souviendront toujours» de la collaboration des autorités uruguayennes cela a permis de réaliser le rêve de représenter l’Argentine dans le tournoi des Trois Nations.

La pandémie et la quarantaine ont gravement affecté le développement de tous les sports professionnels en Argentine. En réalité, les Pumas ont atteint le match historique contre les All Blacks après plus d’un an sans matches officiels. Le dernier match qu’ils avaient disputé contre les États-Unis lors de la Coupe du monde au Japon, en octobre 2019.

Alors que la formation professionnelle était interdite, chaque joueur a fait de son mieux pour rester en forme dans sa propre maison. Certains pratiquaient dans le parking de leur immeuble, d’autres couraient dans les couloirs de leurs maisons. En fait, l’UAR a collecté toutes ces images pour faire une vidéo de motivation que les joueurs ont regardée avant le match contre les All Blacks. “En cette période d’adversité, l’équipe s’est également construite grâce aux efforts de chacun”, a été le titre.

Afin de s’entraîner à Montevideo, lors de la dernière étape, chaque joueur et membre du staff technique a subi un test PCR. Ils ont tous été testés négatifs.

La vidéo a également montré comment le personnel technique a communiqué avec les joueurs sur Zoom pendant environ six mois. Une fois arrivés en Australie, ils ont dû être isolés dans leurs chambres pendant deux semaines. Ils ont tout fait là-bas: manger, faire de l’exercice et dormir jusqu’à ce qu’ils puissent quitter leur résidence.

L’ancien capitaine de Los Pumas, Agustin Pichot, Il a également exprimé sa gratitude à l’Uruguay à travers les réseaux sociaux. «L’aide de l’Uruguay a également été essentielle pour cette victoire. Merci cher pin @RugbyUruguay @LuisLacallePou », a-t-il publié.

Maintenant, les Argentins se préparent à poursuivre leur exploit. Ils affronteront les Wallabies australiens, qui joueront à domicile, samedi lors du deuxième match du tournoi. Ce sera un défi supplémentaire, car Los Pumas tentera de montrer que le triomphe contre les All Blacks n’était pas une coïncidence.

