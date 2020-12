L’hommage de Los Pumas à Diego Maradona

Los Pumas a vécu des jours de convulsions ces dernières semaines. L’équipe nationale de rugby a été vivement critiquée pour son hommage froid à Diego Armando Maradona lors du précédent contre les All Blacks (ils ont sauté sur le terrain de jeu simplement avec un bracelet noir et rien d’allusif). Ajouté au fait que l’équipe néo-zélandaise a eu une action impressionnante en prélude à leur traditionnel Haka.

L’équipe de l’Albiceleste a montré qu’il n’est jamais trop tard pour corriger une erreur et a changé ses actions ce samedi lors du choc contre les Wallabies à Sydney: un patch sur la manche gauche de la chemise avec le numéro 10 et un crêpe noir.

«Avec toute l’équipe, nous voulons leur transmettre ce que nous ressentons et les accompagner en cette période de tant de souffrance en Argentine. Nous savons que l’hommage que nous avons choisi de rendre à Diego ce week-end a causé de la douleur et de la déception chez de nombreuses personnes.. Nous voulions dire que ce n’était nullement notre intention. Diego était une personne extrêmement importante pour nous, une personne qui nous a toujours soutenus et accompagnés. Il nous a toujours ouvert les portes, il a été super généreux avec nous et nous avons même eu la chance d’avoir une discussion technique avec Diego. Là-bas, ce n’était pas la personne qui connaissait le mieux le rugby, mais il savait vraiment ce que signifiait porter ce maillot et représenter son pays. Il nous a également accompagnés tout au long de la Coupe du monde 2015, au cours de laquelle nous avons vécu beaucoup de moments incroyables et des moments très intimes dans le vestiaire lorsque nous nous sommes qualifiés pour les quarts de finale », s’est excusé le capitaine Pablo Matera dans une vidéo accompagnée par l’équipe.

L’ancien Puma Serafín Dengra est l’un de ceux qui ont ciblé ceux dirigés par Mario Ledesma: «Ce qui m’a le plus rendu triste et bouleversé, c’est l’hommage à Maradona. C’était terrible. Cet exemple des All Blacks, du capitaine avant le hack, de la prise de la chemise, m’a surpris. J’avais des copains à l’aube et j’ai vu que la chemise des All Blacks était dans leur main et ils ont mis le 10 là et ça m’a électrifiée, mon corps s’est mis debout. Mes muscles se sont tendus. Rien, je ne pouvais pas croire à quel point ces gens sont formidables, les All Blacks sont les meilleurs du monde. Non seulement jouer mais avec le cœur, la tête. Et je pense qu’ils nous ont tués là-bas. Je pense que quelqu’un de Los Pumas aurait dû attraper le maillot des All Blacks, le soulever. Diego était toujours dans les vestiaires avec nous, il a toujours soutenu le sport et était très identifié au rugby, beaucoup. Et je pense que l’hommage a échoué, c’était le plus dur. Au joueur le plus important et le plus grand du monde, au Dieu et au drapeau des sports argentins. Je n’arrive pas à croire que personne n’ait eu la tête pour ça. ” Et puis il a ajouté: «La tortue s’est enfuie. Et il est difficile pour la tortue de vous échapper car c’est la meilleure, Diego est Dieu, c’est inexplicable. Je ne peux pas le croire. Je suis indigné. C’est triste. Je ne comprends pas comment les dirigeants n’ont pas présenté de stratégie pour honorer les plus grands du monde. À notre Diego Armando Maradona. Je ne comprends pas. Ce sont des connards! ».

L’autre scandale qui a impliqué Los Pumas a été la viralisation de tweets xénophobes et discriminatoires écrits par Pablo Matera, Guido Petti et Santiago Socino entre 2011 et 2014.

Dans un premier temps, la Fédération argentine de rugby a décidé de suspendre indéfiniment les joueurs et de révoquer la capitainerie de Matera. Cependant, sous la pression de certains clubs et d’anciennes figures de l’équipe nationale, mercredi dernier, la direction a décidé de reculer et a annulé la mesure.

«Il y avait un accord commun avec les joueurs: il nous a semblé préférable qu’ils ne jouent pas contre l’Australie. De toute évidence, ils reconnaissent ce qu’ils ont fait et ils sont vraiment désolés et honteux de ce qu’ils ont fait et nous le sommes tous, mais ce que je peux dire, c’est que ce ne sont pas les mêmes personnes qu’ils étaient à 17 ou 18 ans », a déclaré Ledesma.

