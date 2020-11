Los Pumas lors de l’hymne national avant d’affronter les All Black (.)

Les pumas vivent un rêve et ne veulent pas se réveiller. Après le triomphe historique contre les All Blacks (l’Argentine n’avait jamais réussi à les battre) et l’égalité contre les Wallabies, l’équipe dirigée par Mario Ledesma a une chance imbattable de remporter les Trois Nations pour la première fois. Après la première mi-temps, perdre 10-0 contre la Nouvelle-Zélande au stade McDonald Jones de Newcastle.

Dans le cas où le coup de la dernière confrontation n’est pas répété, les Argentins doivent empêcher leur adversaire d’ajouter un point de bonus offensif – lorsqu’ils gagnent par 3 essais ou plus de différence -. Cela le laisserait bien debout face au dernier match, contre l’Australie (le samedi 5 décembre, à la même heure et au Bankwest Stadium de Parramatta), Avec ce scénario relevé, une victoire servirait à relever la coupe.

Les Pumas, la Nouvelle-Zélande et l’Australie cumulent 6 points. Ceux en noir sont en tête grâce à leur meilleure différence de points obtenue, mais il est à noter que l’équipe nationale n’a plus que deux jours, alors que leurs rivaux n’en ont qu’un.

Comme je l’avais annoncé dans le précédent, Ledesma effectuera une rotation importante au sein de l’équipe et ne gardera que cinq joueurs ayant débuté le match le week-end dernier: Julián Montoya (première ligne), Guido Petti (deuxième ligne), Pablo Matera et Marcos Kremer (troisième ligne) et Nicolás Sánchez (ouverture du milieu), la grande figure de l’établissement dans lequel il va du concours -était l’auteur des 40 points-.

Les Pumas sont revenus pour affronter les All Black (AP Photo / Rick Rycroft)

«Franchement, nous devons nous améliorer et ne fais pas face aux provocations. Ce n’est pas intelligent de riposter », a souligné l’entraîneur néo-zélandais Ian Foster. «Avouons-le, un joueur rival qui vous frappe à la tête pour vous provoquer n’est pas vraiment une déception, n’est-ce pas? C’est juste une de leur tactique; souriez et partez », a-t-il ajouté lors d’un dialogue avec NewstalkZB.

Pour mettre les choses en contexte, remporter le titre serait quelque chose sans précédent – et peut-être impensable – pour Los Pumas. Ses deux adversaires concentrent la plupart des titres mondiaux. Sur les neuf Coupes du monde qui ont été disputées jusqu’à présent, L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont remporté respectivement deux et trois (cinq au total). Seules l’Afrique du Sud (1995, 2007 et 2019) – absente de ces Trois Nations en raison de la pandémie – et l’Angleterre (2003) composent ce groupe restreint.

L’histoire joue également contre les Argentins. Sur les 30 matchs qu’ils ont disputés, les Néo-Zélandais n’en ont perdu qu’un – le dernier -, ont fait match nul en 1985 et en ont remporté 28.

Son palmarès au championnat de rugby – il a débuté en 2012 – n’est pas non plus positif. Sur les huit éditions auxquelles il a participé jusqu’à présent, Los Pumas a obtenu la dernière place sept fois et l’avant-dernière une seule fois (2015). J’ai joué un total de 43 matchs, dans lesquels il n’a accumulé que 6 victoires, 1 match nul et 36 défaites.

Formations:

Les Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya et 3- Santiago Medrano; 4- Guido Petti et 5- Lucas Paulos; 6- Pablo Matera (capitaine), 7- Marcos Kremer et 8-Facundo Isa; 9- Felipe Ezcurra, et 10- Nicolás Sánchez; 11- Santiago Cordero, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Juan Cruz Mallía et 14- Ramiro Moyano; 15- Emiliano Boffelli.

Suppléants: 16- Santiago Socino, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Lucio Sordoni, 19- Matías Alemanno, 20- Santiago Grondona, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Santiago Carreras et 23- Lucas Mensa.

Tous les noirs: 1. Joe Moody, 2. Dane Coles et 3. Nepo Laulala; 4. Scott Barrett et 5. Samuel Whitelock; 6. Akira Ioane, 7. Sam Cane (capitaine), et 8. Ardie Savea; 9. Aaron Smith et 10. Richie Mo’unga; 11. Caleb Clarke, 12. Jack Goodhue, 13. Anton Lienert-Brown et 14. Jordie Barrett; 15. Beauden Barrett.

Suppléants: 16- Codie Taylor, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Tyrel Lomax, 19- Patrick Tuipulotu, 20- Hoskins Sotutu, 21- TJ Perenara, 22- Rieko Ioane et 23- Will Jordan.

Stade: Stade McDonald Jones, Newcastle

Arbitre: Nic Berry (Australie)

Assistants: Angus Gardner et Ben O’Keeffe

TMO: Paul Williams

Tableau des positions:

