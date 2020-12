Les footballeurs Pumas célèbrent après avoir atteint la finale du football mexicain. Stade olympique universitaire, Mexico. 6 décembre 2020. REUTERS / Henry Romero

MEXICO CITY, 6 décembre (.) – Les Pumas UNAM se sont remis d’un déficit de quatre buts au match aller et se sont qualifiés pour la finale du tournoi Guard1anes dans le football mexicain en remportant le match de clôture de la série 4-0 dimanche.

Le club de l’Université nationale autonome du Mexique est entré dans le match pour le titre avec un score total de 4-4 et grâce à sa position dans le tableau général à la fin de la saison régulière.

Pumas a terminé à la deuxième place, tandis que “Sky Machine” de Cruz Azul a pris la quatrième place.

“Ne nous abandonnez jamais, c’est l’enseignement que nous laissons aujourd’hui. L’équipe a joué à un haut niveau, aujourd’hui la griffe, la passion de cette équipe, le sentiment, l’appartenance, qu’il faut aller au front, s’est reflété”, a déclaré le Directeur technique des Pumas, argentin Andrés Lillini.

“Plus que du talent, nous avons du cran, parfois ceux qui sont les plus convaincus gagnent et vont au front et cela nous arrive. Le football a récompensé ces joueurs et l’institution parce que c’est génial, parce qu’il a de l’histoire, le footballeur de Pumas est de une race différente, et étant une race différente, tout peut arriver », dit-il.

Dans le jeu qui a défini la série, l’Argentin Juan Ignacio Dinenno a marqué le premier but à l’âge de trois ans lorsqu’il s’est défini dans la petite zone après un rebond défensif sur un corner.

L’attaquant argentin a marqué son doublé à la 37e minute avec un tir à l’intérieur de la surface après un rebond du gardien de but.

Le Paraguayen Carlos González a marqué le troisième à la 41e minute avec un tir puissant dans la surface.

Vers la fin, Pumas a réussi le retour et la passe à la finale avec un tir de Juan Vigon à l’intérieur de la surface a frappé le demi-tour après avoir contrôlé une passe d’Alan Mozo à la 89e minute.

“C’est un échec de ne pas atteindre la finale et de ne pas atteindre le titre, c’est très triste et la responsabilité est tout à moi. Le football est comme ça, nous avons eu un grand revers, j’ai l’impression que j’ai laissé tomber les fans et l’institution, mais nous devons avancer et chercher à se venger, il faut lever la tête », a déclaré le directeur technique de Cruz Azul, l’Uruguayen Robert Dante Siboldi.

De cette façon, Pumas combattra le titre contre León, qui samedi a éliminé Guadalajara avec un score total de 2-1.

“Aujourd’hui, nous célébrons et demain nous commençons à penser à une finale extrêmement compliquée”, a déclaré Lillini.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)