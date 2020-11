Avec les douze places en litige pour Tokyo 2020, le groupe de 20 femmes et 20 hommes qui feront les débuts de ce sport aux Jeux olympiques sera complété. . / Orlando Barría / Archives

San Salvador, 10 novembre . .- Le surf pré-olympique, qui aurait dû être terminé en mai de cette année, mais a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus, a été reporté pour se tenir entre le 29 mai et le 6 juin 2021 à les plages salvadoriennes de La Bocana et El Sunzal, à La Libertad (centre-ville).

L’Institut national des sports d’El Salvador (INDES), qui prend des informations de la Fédération internationale de surf (ISA), a rapporté mardi que le tournoi “distribuera les derniers billets pour les Jeux Olympiques de Tokyo (7 pour les dames et 5 pour les hommes), une participation massive est attendue à la recherche d’une qualification olympique. ”

Le tournoi pré-olympique, maintenant appelé ISA World Surfing Games 2021, devait avoir lieu entre le 9 et le 17 mai de cette année-là, mais a été reporté jusqu’à nouvel ordre en raison de l’impact et des restrictions du covid-19.

Ce tournoi sera la dernière chance pour les surfeurs aspirant à participer pour la première fois à des Jeux Olympiques.

Avec les douze places en litige pour Tokyo 2020, le groupe de 20 femmes et 20 hommes qui feront les débuts de ce sport aux JO aura été complété.

La liste des participants se dessinait avec le Championnat du monde de surf de la Ligue 2019 (WSL CT), les Jeux mondiaux de surf ISA 2019 et les Jeux panaméricains de Lima 2019.

La plage d’El Sunzal, située dans le département central de La Libertad, a été utilisée l’année dernière pour les épreuves du Championnat du monde de SUP et de Paddleboard de l’ISA et une étape de l’ALAS Latin Tour.