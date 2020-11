Les membres de la mission Crew-1: les astronautes de la NASA Shannon Walker, Victor Glover et Michael Hopkins, et Soichi Noguchi de JAXA, arrivent au Centre spatial Kennedy à Cape Canaveral, Floride, États-Unis, le 8 novembre. 2020. . / CJ Gunther

Miami, 9 novembre . .- La NASA et la société privée SpaceX poursuivent leurs préparatifs pour la prochaine mission habitée vers la Station spatiale internationale (ISS), dont les protagonistes, trois Américains et un Japonais, sont déjà à Cap Canaveral, pour le décoller ce samedi si la tempête tropicale Eta le permet.

Les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que Soichi Noguchi de JAXA, l’agence spatiale japonaise, sont arrivés dimanche au Centre spatial Kennedy pour se joindre aux préparatifs et aux essais de la capsule Crew. 1, qui sera lancé dans l’espace par une fusée Falcon 9 réutilisable.

«Nous sommes prêts», a déclaré Hopkins, commandant de mission, lors d’une réunion avec la presse et curieux, après avoir remercié leurs familles, la NASA, le ministère de la Défense et SpaceX, la société d’Elon Musk, également propriétaire de Tesla.

“Ne vous y trompez pas: chaque vol est un vol d’essai en ce qui concerne les voyages dans l’espace. Mais il est également vrai que nous devons pouvoir nous rendre régulièrement à la Station spatiale internationale”, a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine. accueillir les astronautes à la station Kennedy dimanche.

Après le report du vol de deux semaines (la date de départ était le 31 octobre), le décollage est prévu à 19h49 (00h49 GMT) depuis la plate-forme historique 39A, tant que la tempête tropicale persistante Eta ne l’empêche pas.

Après avoir quitté la mort et la destruction en Amérique centrale et impacté l’île de Cuba et les Keys de Floride, Eta se renforcera dans les eaux du golfe du Mexique au cours de la semaine pour toucher terre sur la côte nord-ouest de la Floride samedi matin et maintenir une trajectoire dans laquelle Cap Canaveral apparaît comme une zone d’intérêt.

Si le temps le permet, la mission Crew-1 poursuivra le voyage d’essai historique Demo-2 qui a décollé le 30 mai et a amené les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley à l’ISS. Après deux mois, ils sont revenus sur terre dans la même capsule, qui est tombée dans le golfe du Mexique de manière contrôlée et sans problème le 2 août.

A cette occasion, la mission doublera le nombre de membres d’équipage et passera six mois sur l’ISS, qu’ils arriveront après environ huit heures et demie de voyage et où ils seront rejoints par l’astronaute de la NASA Kate Rubins et ses collègues russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Serchkov.

Les membres de l’équipe doivent tester les moteurs de la capsule mardi. Le mois dernier, un problème a été découvert dans les moteurs de fusée Falcon 9 lors d’un vol non lié au programme de la NASA.

Hans Koenigsmann, vice-président de la construction et de la fiabilité des vols chez SpaceX, a détaillé dans une conférence de presse que sur ce vol, un système GPS avait automatiquement interrompu son fonctionnement dans les dernières secondes du compte à rebours, car “deux moteurs ont essayé de démarrer plus tôt”. .

Des investigations plus poussées ont révélé qu’une substance, une sorte de «vernis» très répandu dans l’industrie aérospatiale, comme le disent les spécialistes, bloquait une soupape d’échappement.

Crew-1 sera la première d’au moins six missions que SpaceX effectuera dans l’ISS dans le cadre d’un contrat de 2,6 milliards de dollars avec la NASA signé en 2014.