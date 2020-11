L’incertitude sur les résultats des élections présidentielles a continué de maintenir les États-Unis en haleine ce vendredi, sous réserve de compter dans quatre états clés où le la différence de vote est trop forte pour déclarer un gagnant.

Chaque état du pays a un certain nombre d’électeurs au Collège électoral, les soi-disant votes électoraux, et il faut atteindre 270 pour atteindre la Maison Blanche.

Actuellement le candidat démocrate, Joe Biden a entre 264 voix et le président républicain Donald Trump, qui cherche un deuxième mandat, en a 214. Les trois votes électoraux de l’Alaska n’ont pas encore été attribués, mais aucun démocrate n’a gagné depuis des décennies dans cet État, et il n’y a pas beaucoup de doute sur le résultat en faveur de Trump.

Panneaux d’affichage avec le message “compter chaque vote” à Philadelphie, Pennsylvanie, USA. 5 novembre 2020. REUTERS / Mark Makela

Pennsylvanie, l’ultime obsession du Parti démocrate, est arrivée sur le terrain de Joe Biden ce vendredi matin. Trump, qui en est venu à avoir un avantage de plus de 10 points, a pris du retard sur son rival après l’avancement du traitement des votes par mail. L’ancien vice-président mène de 49,5% à 49,4%, avec environ 2% des voix restant à compter. Jeudi soir, Donald Trump a prévalu par 50000 voix de différence, mais maintenant Biden mène par 5594.

Les démocrates avaient une idée fixe dès le début de la campagne électorale: reconstruire le «mur bleu», car les États dans lesquels le parti a remporté les élections présidentielles presque sans exception pendant des décennies sont connus. Trois briques sont tombées de ce mur en 2016: le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Hillary Clinton était si certaine qu’elle gagnait dans les trois États du Midwest – comme le montre le sondage moyen – qu’elle n’a même pas pris la peine de faire campagne dans ces États. Mais, à la surprise générale, Trump a prévalu dans le trio par une marge de moins d’un point de pourcentage. Si les 46 électeurs qu’ils distribuent avaient gagné, Clinton aurait été président.

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden parle aux médias des résultats de la présidentielle, à Wilmington, Delaware, le 5 novembre 2020 (REUTERS / Kevin Lamarque)

Pour cela, Biden a décidé de conserver les 21 États gagnés par l’ancien secrétaire d’État et de les récupérer. Avec cet objectif à l’esprit, il leur a rendu visite à plusieurs reprises et a clôturé la campagne en Pennsylvanie, qui est celle qui compte le plus d’électeurs (20). Par contre, c’est l’état dans lequel vous êtes né, dans la ville de Scranton. Bien qu’il vive dans le Delaware, il s’est toujours proclamé le fils préféré de l’État et a prétendu être le «troisième sénateur» de Pennsylvanie lorsqu’il représentait le voisin.

Le recomptage a très mal commencé pour le candidat démocrate, avec des avantages de Trump dans les trois, ce qui lui a fait craindre une répétition de l’histoire de 2016. Cependant, alors que les heures commençaient à passer et que les autorités comptaient les votes par courrier , le panorama a changé. Au petit matin, Biden s’est imposé dans le Wisconsin et sa victoire a été confirmée par 49,6% à 48,9%. Mercredi matin, le Michigan a rejoint, avec une marge beaucoup plus lâche qu’il ne semblait possible un jour plus tôt: 50,6% à 47,9%.

Ce vendredi, après une longue nuit au cours de laquelle les votes n’ont cessé de compter, Biden s’est également imposé en Géorgie, un État historiquement républicain., dans lequel Trump menait depuis mardi. Avec 99% des suffrages, le candidat démocrate l’emporte par 2 449 371 voix contre 2 448 454.

Ni la Géorgie ni la Pennsylvanie ne sont encore confirméesn, car les différences sont très faibles, mais les tendances semblent très claires en faveur du Parti démocrate. S’il ajoutait les 36 électeurs qu’ils réunissent, l’ancien vice-président, qui en compte actuellement 264 – selon la somme de l’Associated Press (AP) – atteindrait 300, 30 de plus que nécessaire pour remporter les élections.

L’une des raisons pour lesquelles le décompte a duré si longtemps en Pennsylvanie est que les fonctionnaires électoraux ne sont pas autorisés à traiter les bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin. C’est une forme de vote qui a fortement penché en faveur de Biden après que Trump ait passé des mois à affirmer sans preuve que cela conduirait à une fraude électorale généralisée. Les bulletins de vote de tout l’État ont été massivement retournés dans la direction de Biden.

Cependant, il est possible que la course ne soit pas décidée avant quelques jours. S’il y a moins d’un demi-point de pourcentage de différence entre le total des votes pour Biden et Trump, la loi de l’État dicte qu’un recomptage doit être effectué..

Nevada, à l’ouest, il contribue 6 votes électoraux et est un autre des États qui pourraient définir l’élection. 89% des votes ont déjà été comptés dans cet État désertique qui a élu la démocrate Hillary Clinton aux élections de 2016.

Biden mène actuellement avec 49,4% des voix contre 48,5% de Trump, ce qui représente une différence de moins de 11 500 voix.

Les bulletins de vote des absents sont traités et vérifiés par le registraire du comté de Fulton et le département des élections à la State Farm Arena à Atlanta, en Géorgie. . / Erik S. Lesser

Enfin, dans l’État frontalier avec le Mexique de Arizona il y a 11 votes électoraux en jeu. Biden a mené le décompte avec 50,1% des voix contre 48,5% pour Trump, avec une marge de 47000 voix, avec 90% des voix comptées.

Le réseau Fox News et l’agence de presse américaine The Associated Press (AP) mardi soir, a attribué la victoire au démocrate, estimant qu’il était impossible pour Trump de regagner du terrain.

Mais d’autres médias comme le New York Times et CNN ont préféré attendre pour donner définitivement un gagnant dans cet état qui vote traditionnellement républicain.

