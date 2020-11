Photo: .

Dans une interview accordée au magazine Semana, Juan Carlos Pinzón, désormais directeur de ProBogotá, a déclaré à propos de la victoire de Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, que c’était une bonne nouvelle pour la Colombie.

Il a en outre ajouté que «C’est un homme qui soutient notre pays depuis plus de 20 ans. Il a été le protagoniste du Plan Colombie, il a été le protagoniste de l’accord de libre-échange, il a été le protagoniste d’un soutien croissant aux ressources en 2016. Et il a eu une position très ferme sur la question du trafic de drogue. D’une manière générale, c’est positif pour le pays », condamné.

Il a également prédit que Biden verra la Colombie comme “un pays fondamental dans tout l’hémisphère occidental”, et il a ajouté qu ‘«il va nous voir comme un pays allié stratégique qui souhaite bien faire. En matière économique, sans aucun doute, en matière sociale, en matière de risques et de sécurité, et, bien sûr, dans tout ce qui est la lutte transnationale contre la criminalité ».

Sur la vision du pays et sur la question de la paix qu’a le démocrate, Pinzón pense que «Il a une vision de la fermeté face au crime et au crime. Lors des négociations à La Havane, il a dit à plusieurs reprises au gouvernement colombien qu’il craignait que des concessions excessives ne soient faites sur la question du trafic de drogue “, m’a dit.

Et il a souligné que Biden “est sûrement intéressé par la consolidation de la paix en termes de protection des démobilisés, des programmes sociaux dans les zones rurales et un scénario qui avance vraiment vers la réduction de la violence”. Cependant, il a également réitéré sa propre vision du conflit avec l’ELN et de la paix en suspens qui est en cours avec cette guérilla «Mais, d’un autre côté, Je suis convaincu qu’il sera très ferme sur ce qui a à voir avec l’ELN, le nouveau Farc, le régime de Maduro, le trafic de drogue et l’exploitation minière illégale “, m’a dit.

Enfin, sur la position de Biden concernant les questions colombiennes et son intérêt pour ce pays, l’ancien ambassadeur colombien dans ce pays a déclaré que «Biden a la Colombie en tête. C’est un homme qui, quand ils mentionnent la Colombie, devient émotif. Et il est excité parce qu’il a aidé dans tous les domaines; dans la sécurité, dans les institutions, dans les questions économiques et dans les droits de l’homme “.

Il a également dit que “Il aime la Colombie et il a dans son équipe un Colombien très important qui est Juan González, une personne qui le conseillera sûrement sur les questions colombiennes et latino-américaines. Il y a aussi Iván Restrepo, qui pendant l’administration Obama a également fait beaucoup pour la Colombie. Il y a une série d’experts colombiens là-bas, donc si le pays entre très rapidement dans un bon dialogue de collaboration dans cette logique de l’alliance stratégique que nous avons, le gouvernement Biden peut être très important pour le pays », a-t-il conclu.

