BUENOS AIRES, 7 janvier (.) – Le syndicat argentin des récepteurs de céréales Urgara a levé jeudi une grève qui avait duré près d’un mois, affectant l’activité portuaire de l’un des principaux fournisseurs de produits alimentaires au monde, après avoir atteint un accord salarial avec les entreprises agro-exportatrices.

Urgara rassemble des techniciens qui analysent les cargaisons de céréales dans les ports argentins. Le syndicat avait lancé le 9 décembre la manifestation, pour réclamations salariales, qui affectait l’activité de certains terminaux d’entreprises internationales comme Cargill et Bunge.

“Nous sommes parvenus à un accord”, a déclaré à . Juan Carlos Peralta, l’attaché de presse d’Urgara, qui a souligné que le syndicat avait déjà levé la mesure de force et qu’il ne restait plus qu’à ajuster les détails de l’accord avec la Chambre des ports privés et commerciaux ( CPPC).

Une source du CPPC a également confirmé que les négociations, qui ont eu lieu au ministère national du Travail et qui ont débuté mercredi et se sont terminées jeudi à l’aube, avaient abouti.

Le gouvernement argentin a demandé aux parties de parvenir à un accord pour normaliser les exportations agricoles, principale source de devises du pays. L’Argentine est le premier exportateur mondial d’huile et de farine de soja, le troisième plus grand de maïs et l’un des plus importants fournisseurs de blé.

