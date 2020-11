Le nombre de personnes demandant des allocations de chômage aux États-Unis a augmenté la semaine dernière à 742 000 (contre 709 000 la semaine précédente), la première augmentation en cinq semaines.

Miami World / Telemundo 51

Il s’agit toujours d’un niveau élevé qui inverse la tendance qui depuis plus d’un mois avait ramené le chiffre au niveau le plus bas depuis mars et signe que le marché du travail pourrait être loin de se redresser face à la résurgence des cas de COVID-19 et nouvelles restrictions dans le pays.

Cependant, les chiffres du Département du travail indiquent qu’à partir de la semaine du 7 novembre, le nombre de personnes assurées pendant plus d’une semaine est passé de 429 000 à 6,3 millions.

Le taux de chômage des assurés, qui est un simple calcul de ceux qui perçoivent des prestations par rapport à la population active totale, a également continué de baisser, à 4,3%. Le total des bénéficiaires, en retard de deux semaines, a diminué de 841 245 à 20,32 millions, contre 1,48 million il y a un an.

Cela montre que plus d’Américains trouvent du travail et ne reçoivent plus d’aide-chômage. Mais cela indique également que de nombreux chômeurs ont épuisé leur aide publique au chômage, qui expire généralement après six mois, et sont passés à un programme fédéral de prestations prolongées qui dure 13 semaines supplémentaires.

Le chiffre de 742 000 était beaucoup plus élevé que les 710 000 analystes prévoyaient.

Les plus grandes promotions par état ont été en Louisiane (+32 679), au Massachusetts (+ 9 303), au Texas (+4 393) et en Virginie (+ 4 180). Alors que les baisses les plus importantes des demandes par rapport à la semaine précédente ont été enregistrées dans l’Illinois (-20 632), à Washington DC (9 865), dans le New Jersey (-8 689), dans l’État de Washington (-8 516) et en Floride (-4 716).

Les États ayant le plus grand nombre de demandes de prestations étaient: la Californie (158989), le Massachusetts (52103), l’Illinois (46526), ​​New York (43299), la Louisiane (42724), le Texas (38060), l’Ohio (24433), la Pennsylvanie (22486) ) et en Floride (21 538).

Pour voir les chiffres par état, voir page 5 du rapport suivant:

La migration des travailleurs qui ont perdu leurs allocations normales et qui sont transférés au programme gouvernemental d’assistance en cas de pandémie de chômage (PUA) s’est également poursuivie. Les demandes de remboursement pour le programme PUA ont augmenté de 23 863 à 320 237, tandis que le programme d’assistance d’urgence PUA, dont les données sont retardées de deux semaines, a augmenté de 233 458 à 4,38 millions.

En mars et avril, lorsque la pandémie a éclaté aux États-Unis, des dizaines de millions de personnes ont demandé une assistance chômage. Bien que nombre d’entre eux aient été réembauchés ou aient trouvé un nouvel emploi, ceux qui n’ont pas trouvé de travail ont commencé à épuiser leurs six mois d’aide d’État début septembre.

La plupart d’entre eux passeraient alors au programme d’indemnisation en cas d’urgence en cas de pandémie de chômage, qui prévoit 13 semaines supplémentaires. Cependant, la Century Foundation estime que 3,5 millions de personnes auront épuisé toutes ces 13 semaines avant la fin de l’année. D’ici là, 950 000 personnes supplémentaires auront épuisé les 39 semaines prévues par le programme PUA.

La reprise modeste de l’économie est de plus en plus menacée, les infections quotidiennes récemment confirmées aux États-Unis ayant grimpé de 80% au cours des deux dernières semaines pour atteindre les niveaux les plus élevés jamais enregistrés.

De plus en plus d’États et de villes émettent des mandats de port de masque, limitent la taille des réunions, restreignent les réunions dans les restaurants, ferment les gymnases ou réduisent les heures et la capacité des bars, des magasins et d’autres entreprises. Au moins 15 États ont resserré les restrictions sur les entreprises pour tenter de lutter contre les infections.