Le Comité des régions de l’UE a demandé ce vendredi que les autorités régionales et locales du bloc sont prises en compte dans les décisions pour répondre à la pandémie du coronavirus, alors qu’ils ont revendiqué un une meilleure coordination et ils ont défendu que fermer les frontières « n’est pas la solution ».

Après une réunion du Bureau du Comité des régions, le président de l’institution, Apostolos Tzitzikostas, a souligné que les gouvernements centraux « se cantonnent à nouveau aux autorités locales et régionales » lors de la deuxième vague du virus à « fournir des services, protéger des vies et sauver des emplois« .

« La fermeture des frontières nationales n’est pas la solution. La réponse de l’Europe doit inclure des mécanismes concrets de coopération entre les régions transfrontalières dans le domaine de la santé et d’autres services publics. Si nous voulons agir efficacement pour nos citoyens et nos entreprises, nous devons éviter les silos bureaucratiques ou la centralisation excessive et encourager plus de coordination paneuropéenne », a ajouté le Grec.

Dans un communiqué, le Comité des régions a expliqué que le Bureau de l’institution a abordé des questions telles que les incertitudes générées par la pandémie non seulement dans la résilience du projet européen, mais aussi dans la efficacité de ses pouvoirs et procédures prendre des décisions en temps de crise.

Ainsi, l’institution a souligné que la prochaine Conférence sur l’avenir de l’Europe est «l’occasion d’un débat collectif sur ces questions» et, dans cette discussion, la contribution des autorités locales et régionales « Il sera essentiel d’être à la hauteur des attentes » des citoyens européens.

Le vice-président de la Commission européenne chargé des relations institutionnelles, Maros Sefcovic, a déclaré à cet égard que les autorités à tous les niveaux de l’administration doivent «conjuguer leurs efforts» pour «garantir non seulement que nous nous remettions de la crise, mais aussi que nous avançons dans la construction d’une Europe verte, numérique et équitable« .